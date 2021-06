Kenneth Perez analyseert Oranje-international: ‘Een groot circusgehalte’

Zaterdag, 19 juni 2021 om 11:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:05

Kenneth Perez hoopt dat Memphis Depay zich in het restant van het EK meer laat zien, in de goede zin van het woord. De analyticus heeft de aanvaller van het Nederlands elftal naar eigen zeggen slechts 45 minuten goed zien spelen op het toernooi. Depay verloor in de eerste twee groepswedstrijden van Oranje liefst 42 keer de bal: 25 tegen Oekraïne en 17 tegen Oostenrijk. Het is inherent aan het spel van Depay, weet ook Perez.

Perez vond Depay alleen in de eerste helft van de groepswedstrijd tegen Oekraïne (3-2 winst) goed spelen, zo vertelde in de YouTube-show van Voetbal International. “Daarna is het een beetje circus geworden. Het heeft bij Depay een groot circusgehalte. Alles moet een hakbal zijn, alles moet mooi zijn. Als het niet lukt, dan irriteert het. En als het lukt, staan de mensen op de banken. Het is dit toernooi vooral nog niet gelukt. Maar het is wel zo dat hij de creatieve speler voorin bij Oranje is.”

“Ik verwacht meer vastigheid van een voetballer als Depay”, vervolgde Perez. “Je hoopt toch dat-ie een keer denkt: ‘Oké, het is nu acht keer niet gelukt. Nu ga ik proberen om iets anders te doen. Hij kan de bal altijd naar de zijkant spelen, of de combinatie aangaan. Elke bal die Depay krijgt, hoeft vervolgens niet de beslissende pass te zijn. Je kan het afwisselen. Het kan op een gegeven moment gaan irriteren.”

“Maar als het lukt, zegt iedereen: ‘Wat een wereldspeler’. Hij speelde goed in de eerste helft tegen Oekraine, maar daarna werd het alleen maar circus. Dat is bij zijn spel gaan horen”, verduidelijkt Perez. “Toen bij PSV speelde hij veel in de diepte. Hij vertrok toen echt zonder bal. En nu is het alleen maar in de bal. Ik ben sterk. Ik houd de bal vast. In de eerste helft had hij heel goede combinaties met Georginio Wijnaldum. Zo wil je hem eigenlijk zien. Maar het blijft een belangrijke speler. Hij is een soort van blikvanger.”

Wesley Sneijder kreeg afgelopen week bij De Oranjezomer de vraag wat Depay nog meer moest doen. “Misschien moet hij juist wat minder gaan doen. Het opzoeken van zijn tegenstander. Gewoon laten gebeuren. Hij kan verschrikkelijk goed voetballen. Hij heeft veel kwaliteiten. Misschien is hij daar gewoon te veel mee bezig. Hij moet meer op zijn talent voetballen. Dan gaat er veel meer uitkomen”, voorzag de voormalig Oranje-international.