‘Memphis was niet goed, die had gewisseld moeten worden!’

Vrijdag, 18 juni 2021 om 20:45 • Justus Dingemanse • Laatste update: 20:47

Oranje wist met 2-0 van Oostenrijk te winnen en is verzekerd van de winst in Groep C. De dag na de overwinning laat trainer en cultheld Eric Meijers zijn licht schijnen over de prestaties van het Nederlands elftal. Presentator Kalum van Oudheusden zocht hem op en bracht ook weer de 'kutkrantjes' voor hem mee.

Denzel Dumfries

Trainer Eric Meijers is ondanks de zes punten alles behalve overtuigd door het spel van Oranje: “Het was degelijk, zakelijk... Hoe men het ook wil noemen. Internationaal telt zo’n 2-0 en hebben we ons geplaatst voor de volgende ronde, dus dat is alleen maar mooi.“ Waar de huidige trainer van SV Spakenburg in het vorige gesprek De Volkskrant nog betitelde als ‘grootste kutkrant’ vanwege hun negativiteit, kan hij deze keer meer begrip hebben voor de minder enthousiaste toon van het dagblad, die kopte over een ‘armetierig’ Oranje. Ook over Denzel Dumfries is Meijers een stuk milder dan na de eerste wedstrijd: “We moeten wel kritisch blijven op dit Nederlands Elftal, want echt sprankelend is het niet. Maar wat ik mooi vond was de ontspanning op het gezicht van Dumfries. Hij heeft een haat-liefdeverhouding met mij. Deze speelwijze is op zijn lijf geschreven, daarmee levert hij op dit moment geweldig rendement. Daarmee heeft het Nederlands elftal echt een wapen in huis.”

Frenkie de Jong

Hoewel Dumfries werd uitgeroepen tot speler van de wedstrijd, kreeg De Jong van onder andere het Algemeen Dagblad het hoogste cijfer. Waar Meijers tegen Oekraïne Stefan de Vrij het best vond spelen, gaat zijn voorkeur nu ook uit naar de imponerende middenvelder van Barcelona: “Ik denk dat Jules de Corte (blinde pianist, red.) zelfs Frenkie het hoogste cijfer had gegeven. Wat hij met name het eerste half uur liet zien, dat was van een andere planeet. Als je ziet hoe makkelijk hij kan penetreren door de as en tegenstanders opzij zet, dan kan je daar alleen maar van genieten. Zijn manco is dat hij meer betrokken moet raken bij goals.”

Memphis Depay

De vraag is niet of, maar wanneer Memphis Depay bij Barcelona gaat tekenen. Zijn eerste doelpunt heeft hij in ieder geval gemaakt dit EK, maar het goede spel blijft nog uit. Meijers spreekt dan ook klare taal over de oud-speler van PSV, Manchester United en Olympique Lyon, die slechts een 5,5 kreeg van het AD: “Dat vind ik nog een hoog cijfer voor hem. Ik denk dat het een voldoende is geworden, omdat hij die penalty heeft benut. Ik heb voor de rust eens zitten turven, maar ik denk dat hij zo’n acht keer balverlies heeft geleden. Nu slachtoffert hij (Frank de Boer, red.) Weghorst, dat was niet helemaal terecht. Memphis was gisteren gewoon niet goed en dan moet ook hij op tijd gewisseld worden. Hij moet de leider zijn van dit Nederlands elftal."

Noord-Macedonië

Nu Nederland met nog een duel te gaan zeker is van groepswinst, is de discussie over spelers rust geven gestart. Zo uitte Rafael van der Vaart zich bij de NOS stellig tegen het roteren van spelers tegen Noord-Macedonië. Ook Eric Meijers, die al meer dan dertig jaar actief is in het trainersvak, acht het niet noodzakelijk om de basiself te wijzigen: “Mijn ervaring is om zo min mogelijk te wisselen. Ik geloof niet in vermoeidheid, ik geloof meer in automatismen. Je kunt natuurlijk wel met Quincy Promes en Cody Gakpo als wingbacks spelen tegen Noord-Macedonië, dat is geen enkel probleem. Je kunt daar prima vleugelaanvallers neerzetten, als je weet dat je beter bent dan de tegenstander. Maar met het oog op de toekomst zou ik dat toch achterwege laten. Het is gewoon jammer dat Nederland geen enkele moeilijke tegenstander in de poule heeft, want dan kun je een beetje meten waar je staat. Nu hebben ze drie Micky Mouse-tegenstanders gehad, dus met name in verdedigend opzicht zijn we niet echt getest."



