Josep Pedrerol onthult contracteisen van vijftig miljoen van Sergio Ramos

Vrijdag, 18 juni 2021

De Spaanse journalist Josep Pedrerol heeft in het programma El Chiringuito de eisen van Sergio Ramos in de contractonderhandelingen met een nieuwe club onthuld. Het werd woensdagavond bekend dat het aflopende contract van de 35-jarige centrumverdediger bij Real Madrid niet verlengd zou worden, waardoor hij deze zomer transfervrij op te pikken is. Clubs moeten echter heel fors in de buidel tasten om Ramos binnen te halen.

Pedrerol meldt dat Ramos in ieder geval bij zijn nieuwe club een tweejarig contract wil ondertekenen, met een netto jaarsalaris van vijftien miljoen euro. Hij verlangt eveneens een tekenbonus van twintig miljoen euro van de club die hem transfervrij gaat oppikken. De Spaanse journalist meldt eveneens dat Ramos zou hebben gesproken met AC Milan. I Rossoneri voldoen in ieder geval aan de eis van Ramos dat zijn nieuwe club in de Champions League actief moeten zijn, want een ticket voor de groepsfase van het miljardenbal werd door een tweede plaats in de Serie A veiliggesteld.

AC Milan behoort niet tot de geïnteresseerde clubs die eerder deze week door AS werden genoemd. Volgens de Spaanse krant zijn Manchester City, Manchester United, Sevilla en Paris Saint-Germain concreet in de markt voor Ramos. Waar de Daily Mirror deze berichtgeving beaamde door te melden dat Manchester United Ramos een tweejarig contract had aangeboden, zette transferexpert Fabrizio Romano een streep door een terugkeer bij Sevilla. “Sergio Ramos gaat NIET naar Sevilla. Het is nooit een optie geweest, ze zijn niet geïnteresseerd in Ramos en een terugkeer is niets eens overwogen”, schreef Romano op Twitter.

Ramos maakte bij Sevilla zijn debuut in het betaald voetbal en stapte in 2005 over naar Real Madrid, met wie hij nu geen overeenkomst kon vinden over een nieuw contract. De verdediger kreeg van Real Madrid alleen een contractvoorstel tot volgend jaar zomer, met een salarisreductie van tien procent. De routinier ging alleen akkoord met het financiële offer als hij voor twee jaar kon tekenen, maar daar wilde voorzitter Florentino Perez geen medewerking aan verlenen.

“Ik wilde gewoon verdergaan hier. Real bood mij in de afgelopen maanden een contract aan voor één jaar, met salarisverlaging. Geld was echter nooit een issue en dat weet de voorzitter (Florentino Pérez, red.) ook. Het ging om de contractduur. Ze deden me een aanbieding van één jaar, terwijl ik voor twee jaar wilde bijtekenen. Ik wilde zekerheid voor mijn gezin", zo verduidelijkte Ramos donderdag op een persconferentie. “Tijdens het laatste gesprek zei ik dat ik akkoord ging met de aanbieding, maar toen kreeg ik te horen dat het aanbod was ingetrokken.”

Ramos won met Real Madrid alles wat er maar te winnen viel: vijf landstitels, viermaal de Spaanse Super Cup, twee keer de Copa del Rey, driemaal de Europese Super Cup, vier keer de Champions League en viermaal het WK voor clubteams. De verdediger, die sinds 2015/16 aanvoerder van los Merengues was, speelde in totaal 671 duels in alle competities voor Real Madrid. Daarin was hij goed voor liefst 101 doelpunten. Ook stond hij aan de basis van 39 andere treffers.