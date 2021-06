Deense bond bevestigt: Eriksen krijgt inwendige defibrillator

Christian Eriksen krijgt een Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD), zo meldt de Deense voetbalbond. Dit is een onderhuidse defibrillator die ingrijpt bij hartritmestoornissen. Na diverse onderzoeken hebben de artsen in het Rigshospitalet besloten dat dit de beste oplossing is voor de Deense voetballer, die zaterdag met een hartstilstand naar de grond ging in de wedstrijd tegen Finland. Eriksen heeft groen licht gegeven voor deze optie.

“Na meerdere onderzoeken aan zijn hart is er besloten dat hij een ICD nodig heeft. Dit apparaat is noodzakelijk na zijn hartstilstand naar aanleiding van hartritmestoornissen”, reageert bondsarts Morten Boesen. “Christian heeft de oplossing geaccepteerd en het plan wordt gedragen door nationale en internationale specialisten, die allen dezelfde behandeling adviseren.”

Oranje-international Daley Blind heeft ook een inwendige defibrillator. Deze kreeg de Ajacied nadat hij te maken kreeg met hartproblemen. “Een ICD-kastje gaat af als iemand een gevaarlijk hartritmestoornis krijgt”, legde David Smeekes, als arts werkzaam bij de Hartstichting, eerder uit aan AT5. “Wat er gebeurt is dat het kastje het hart continu in de gaten houdt. Als het apparaatje een aanwijzing krijgt dat er een stoornis optreedt dan geeft het een schok die als het ware je hart reset. Wanneer je een schok krijgt kun je even wegvallen, maar als het kastje goed werkt komt je hart daarna weer in een normaal ritme.”

In augustus vorig jaar ging het ICD-kastje van Blind af tijdens de oefenwedstrijd van Ajax tegen Hertha BSC. Na het afgaan van de ICD volstaat volgens Smeekes een controle in het ziekenhuis. “Na een schok checkt de cardioloog hoe het hartritme is verlopen, dit is gebruikelijk en er zijn in de meeste gevallen geen verdere gevolgen”, vertelde Smeekes. Nadat het ICD-kastje van Blind afging, hervatte hij relatief snel weer de training.