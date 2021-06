Engeland neemt revanche op Kroatië met eerste goal Sterling op eindronde

Zondag, 13 juni 2021 om 16:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:03

Engeland is uitstekend begonnen aan de groepsfase van het EK. De formatie van bondscoach Gareth Southgate, zonder de geselecteerde Jadon Sancho, liet zondagmiddag bij vlagen goed spel zien op Wembley en won uiteindelijk ook verdiend met 1-0 van het enigszins povere Kroatië. Raheem Sterling was in de tweede helft de matchwinner van de Engelse ploeg met een doelpunt uit een vlotlopende aanval. Het was de eerste keer dat de buitenspeler van Manchester City trefzeker was op een EK of WK. Het is daarnaast de allereerste keer dat Engeland met een overwinning aan een EK begint.

Engeland pakte al snel het initiatief op het zonovergoten Wembley, met afstandsschoten van de bedrijvige Phil Foden en de solide spelende Kalvin Phillips. Foden was in de zesde minuut heel dicht bij de openingstreffer, maar de spelmaker van Manchester City zag tot zijn ongenoegen dat zijn uithaal op de paal belandde. Sterling, die op de rechterflank voor veel dreiging zorgde, zag een schot vanaf de zijkant naast het doel verdwijnen. Aanvalsleider Harry Kane kwam overigens nog weinig in het stuk voor in de eerste helft. In de 43ste minuut legde Kieran Trippier aan voor een vrije trap net buiten het strafschopgebied. In de halve finale van het WK in 2018 was de linksback nog trefzeker, maar deze keer werd zijn inzet gestuit door de muur. De Kroaten kwamen onder leiding van spelmaker Luka Modric pas in de slotfase van het eerste bedrijf een beetje onder de druk van Engeland uit, zonder dat daar grote kansen uitkwamen.

De Kroatische ploeg probeerde na rust wat meer van zich af te bijten. Een afstandsschot echter van Modric in de 55ste minuut kon doelman Jordan Pickford niet verontrusten. Aan de andere kant viel juist het openingsdoelpunt van de boeiende ontmoeting in Londen. Sterling ging op het doel van de Kroaten af na een slimme steekpass van Phillips en de vleugelaanvaller kon ook niet meer worden gestuit door de uitkomende doelman Dominik Livakovic: 1-0. Sterling liep juichend weg na zijn eerste doelpunt op een eindronde en de 8.000 fans op Wembley waren eveneens uitzinnig van vreugde. Er was bij het thuisspelende land even later lichte paniek toen Kane na het missen van een grote kans bij de eerste paal op de grond bleef liggen. De aanvaller van Tottenham Hotspur was ongelukkig in botsing gekomen met de paal, maar hoefde tot opluchting van Southgate niet voortijdig naar de kant. Kane werd overigens in de slotfase wel nog afgelost door Jude Bellingham, die met 17 jaar en 349 dagen de jongste speler ooit is die speeltijd krijgt op een EK. Hij neemt het record over van Jetro Willems. De linksback was op het EK van 2012 met 18 jaar en 71 dagen de jongste speler toen hij met Oranje aantrad op de eindronde in Polen en Oekraïne.

Kroatië ging op jacht naar de gelijkmaker, maar heel veel kansen werden er niet afgedwongen door de verliezende WK-finalist van 2018. Ante Rebic schoot naast en een inzet van Mateo Kovacic werd op tijd geblokt door de Engelse verdediging. Marcelo Brozovic leek met een knal van buiten het strafschopgebied nog dicht bij de 1-1 te komen, maar ook dit schot ging niet langs Pickford het doel in. Diezelfde Brozovic werd kort daarna vervangen door Nikola Vlasic. Aan Engelse zijde werd de moegestreden Foden afgelost door Marcus Rashford. Sterling, die in blessuretijd een soort van publiekswissel kreeg van Southgate en werd afgelost door Dominic Calvert-Lewin, had het duel helemaal kunnen beslissen een kwartier voor tijd. Zijn schot echter vloog over het doel heen. De misser had echter geen gevolgen voor Engeland, dat revanche neemt op de Kroaten voor de nederlaag in de halve eindstrijd op het WK van drie jaar geleden. Ook in de vier minuten toegevoegde tijd wist Kroatië geen vuist te maken, waardoor Modric en consorten met een pijnlijke nederlaag aan het EK beginnen. Engeland hervat het EK vrijdag met de derby met Schotland op Wembley, terwijl Kroatië diezelfde dag Tsjechië treft op Hampden Park in Glasgow.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Engeland 1 1 0 0 1 3 2 Schotland 0 0 0 0 0 0 3 Tsjechië 0 0 0 0 0 0 4 Kroatië 1 0 0 1 0 0