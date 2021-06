Perez: ‘Ik snap je vraag, maar dat is eigenlijk totaal onbelangrijk’

Zondag, 13 juni 2021 om 12:11 • Rian Rosendaal

Kenneth Perez zat zaterdagavond in de studio van de NOS toen hij Christian Eriksen zag neervallen tijdens het EK-duel tussen Denemarken en Finland. Wat volgden waren moeilijke uren voor de analist, die echter kalm bleef en met name op sociale media veel complimenten ontving voor zijn optreden als analist. Perez heeft weliswaar een moeilijke avond achter de rug, maar vindt niet dat zijn welzijn centraal hoort te staan.

Perez krijgt zondagochtend in de liveshow van Voetbal International de vraag hoe het met het gaat. "Ik snap je vraag, maar dat is eigenlijk totaal onbelangrijk", zo benadrukt de oud-speler uit Denemarken. "Wij zitten daar en dan komt er zo'n situatie. Dan probeer je het in context te plaatsen en informatie te winnen, zonder nieuws te willen maken." Perez was zaterdagavond constant bezig met Eriksen en zijn familie. "Voor de familie, Christian zelf en de mensen die dichtbij hem staan is het pas erg."

Dat de EK-wedstrijd tussen de Denen en Finnen zaterdagavond uiteindelijk toch werd uitgespeeld in het Parken Stadion verraste Perez enigszins. "Ik had niet verwacht dat de spelers in staat zouden zijn om nog te voetballen. Als je zoiets van dichtbij hebt meegemaakt... " Het aangeslagen Denemarken verloor uiteindelijk met 0-1 op eigen veld, maar na afloop had vanwege de situatie omtrent Eriksen niemand het over de nederlaag in het openingsduel. De beslissing om verder te spelen werd overigens genomen door de Denen zelf, want de UEFA had de wedstrijd ook zondag kunnen laten uitspelen.

"De spelers hebben, nadat ze Christian hebben gesproken, besloten om te voetballen", vervolgt Perez zijn uitleg. "Volgens sommige cynici is dat onder druk gebeurd. Maar als je ziet hoe ze die wedstrijd voetbalden, geloof ik wel dat ze deze beslissing zelf hebben genomen." Joel Pohjanpalo was in de 59ste minuut de matchwinner voor de Finse ploeg. Denemarken hervat het EK donderdag met de krachtmeting met de Belgen in Kopenhagen. De poulefase wordt afgesloten op 21 juni met een duel met Rusland, eveneens in de Deense hoofdstad.