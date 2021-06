‘Ronaldo was echt verliefd op hem bij Real, dat is het grootste compliment’

Vrijdag, 11 juni 2021 om 14:09 • Rian Rosendaal

José Mourinho geeft aan de vooravond van het EK hoog op over Karim Benzema, die na een absentie van enkele jaren is teruggekeerd in de Franse nationale ploeg. De nieuwe coach van AS Roma zag in zijn tijd bij Real Madrid hoeveel bewondering Cristiano Ronaldo had voor de onbaatzuchtige spits uit Frankrijk, die volgens Mourinho altijd oog heeft voor zijn medespelers en niet alleen aan zichzelf denkt.

"Het grootste compliment dat je Benzema kunt geven is het feit dat Cristiano Ronaldo echt verliefd op hem was bij Real Madrid", zo schrijft Mourinho in zijn column voor The Sun. "En het wil heel wat zeggen als dat het geval is bij Ronaldo. Het betekent dat Benzema heel veel voor hem heeft gedaan, zoals hij dat doet voor elke aanvaller die om hem heen speelt. Karim is waarschijnlijk de enige nummer negen die ik ken die totaal niet egoïstisch is. Zijn inzicht is ongekend en hij geniet van het voetbal doordat hij met zoveel vrijheid speelt. Op dat vlak lijkt Karim wel op Harry Kane."

"Ik denk dat Kane meer doelpunten maakt en meer een echte killer is dan Karim", vervolgt Mourinho zijn vergelijking. "Desondanks is Karim een geweldige speler en samen met Kylian Mbappé en Antoine Griezmann is hij tot grootse dingen in staat met Frankrijk. Karim haalt het beste in Mbappé naar boven, net zoals hij toen in Madrid deed met Cristiano. En het lijkt ook op de samenwerking tussen Kane en Heung-Min Son. Een technisch vaardige speler en een speler die de ruimtes opzoekt en diagonale loopacties maakt."

"Een dergelijke wisselwerking is ontzettend belangrijk voor een elftal en ik ben ervan overtuigd dat Karim van grote waarde kan zijn voor de Franse ploeg", voegt Mourinho daaraan toe in zijn bijdrage. "Karim is alweer 33, maar beschikt over een veel jonger lichaam. Dat hij na zes jaar is teruggekeerd betekent dat hij er honderd procent klaar voor is en vertrouwt op een goede afloop van het EK."