Depay blaakt van het zelfvertrouwen: ‘Zelfs het gewicht is fantastisch’

Vrijdag, 11 juni 2021 om 09:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:51

Als het Nederlands elftal zondagavond begint aan het EK met de wedstrijd tegen Oekraïne, zullen de meeste ogen gericht zijn op Memphis Depay. De aanvaller heeft zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste spelers van het Oranje van bondscoach Frank de Boer en gaat vermoedelijk in een tweespitsensysteem fungeren met Wout Weghorst. Tegenover de NOS erkent Depay in de vorm van zijn leven te verkeren en uit te kijken naar het EK, na twee keer een groot eindtoernooi te hebben gemist met het Nederlands elftal.

"Het voelt goed om in topvorm te zijn", begint Depay. "Ik zit goed in mijn vel. Dat rendement wil ik graag vasthouden. We stonden vandaag op de weegschaal en zelfs het gewicht was fantastisch. Ik denk dat je topvorm niet kan plannen. Daar ben je als voetballer altijd naar op zoek, maar dat is iets ongrijpbaars wat je beet moet pakken, terwijl je niet weet wat het is. Ik vind het mooi dat veel mensen naar mij kijken. Dat is toch een compliment dat je belangrijk bent voor het team. Dat je bepalend bent. Dat moet je omzetten in kwaliteit en uitstralen dat je dat ook wilt."

Volgens de hoofdrolspeler zelf zijn de ogen de laatste jaren altijd wel op hem gericht geweest, of het nou binnen of buiten de lijnen was. "Als je de vorm hebt, moet je dat zien vast te houden", gaat Depay verder. "Dat bepaalt of je uiteindelijk mee gaat doen met de absolute top. De verwachtingen zijn altijd hoog geweest sinds ik mijn debuut heb gemaakt in Oranje. Je ziet het de laatste interlands dat ik bij goals ben betrokken. Er zijn altijd punten van verbetering die ik bij mezelf aanhaal. Je verwacht veel van jezelf, zeker nu het erom draait en je op zo'n groot toernooi staat. Na twee keer het toernooi te hebben gemist wil je zeker knallen."

Depay geldt, zeker door de afwezigheid van aanvoerder Virgil van Dijk, als boegbeeld van Oranje en verscheen de afgelopen dagen al veelvuldig voor de camera tijdens interviews. Iets wat ook een tijdje anders is geweest. "Een haat-liefde verhouding met het Nederlands elftal? Zo wil ik het niet noemen", aldus Depay. "Eerder met de media. Er is een periode geweest dat we elkaar liever niet spraken. Of ik jullie niet in ieder geval. Iedereen weet dat. Iedereen weet ook dat je groeit als mens. Ik was daarin een beetje zoekende. Nu ben ik ouder. Op een gegeven moment leer je de mensen bij de media beter kennen. Je ziet ze vaker. Het is niet altijd even goed geweest. Dat heeft te maken met de groei van de speler en de ervaring. Mijn rol is natuurlijk ook veranderd."

De spits kreeg zondagavond na afloop van de gewonnen oefeninterland tegen Geörgie (3-0) de lachers op zijn hand, toen hij sprak over 'Wouter Weghorst', de man met wie hij in de aanval stond. Weghorst maakte zijn eerste interlandgoal op aangeven van Depay, waarna laatstgenoemde zich versprak. "Haha, dat was een verspreking", erkent Depay. "Ik dacht nog: zal ik het nog corrigeren? Daarna dacht ik: Ik vertel het hem later wel dat ik een foutje heb gemaakt." De Boer heeft naast Weghorst ook nog de mogelijkheid om Donyell Malen of Luuk de Jong in de spitspositie naast Depay te posteren.