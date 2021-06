Sneijder wijst opvolger bij Oranje aan: ‘Ben echt gecharmeerd van hem’

Donderdag, 10 juni 2021 om 08:56 • Rian Rosendaal

Aan de vooravond van het EK kijkt Wesley Sneijder naar de huidige selectie van het Nederlands elftal. De recordinternational, met 134 caps voor Oranje, ziet in Frenkie de Jong de speler die het meest op hem lijkt op het middenveld. Daarnaast heeft Sneijder alle begrip voor de beslissing van bondscoach Frank de Boer om Mohamed Ihattaren buiten de definitieve EK-selectie te houden.

"Dan kom ik uit bij Frenkie de Jong", antwoordt Sneijder op de vraag van Voetbal International wie zijn natuurlijke opvolger is bij Oranje. "Positioneel en qua specifieke kwaliteiten zijn er verschillen, maar ik was net als Frenkie een speler die linies met elkaar kon verbinden. Met diepte en lef in zijn spel. Frenkie kan een elftal beter laten functioneren. Ik ben echt gecharmeerd van hem." De Jong zal op het EK niet samenspelen met Ihattaren en in de optiek van de oud-middenvelder is dat niet meer dan logisch.

"Davy Klaassen maakt veel meer aanspraak op de nummer 10-positie. Georginio Wijnaldum zie ik toch meer als box-to-box-speler op het middenveld. Maar Ihattaren heeft te weinig laten zien om een selectie te rechtvaardigen", zo verdedigt Sneijder de keuze van De Boer. "Van alle kandidaten heeft hij de meeste creativiteit. Maar voor een plek in de Oranje-selectie moet je dat vaker laten zien dan hij heeft gedaan. Ongeacht de mogelijke oorzaken. En als Ihattaren hierdoor alsnog voor Marokko wil spelen, is dat zijn eigen keuze."

Sneijder denkt dat Oranje de groepsfase normaal gesproken probleemloos doorkomt en met een gunstige loting is volgens hem zelfs de halve finale van het EK mogelijk. "Daarna wordt het een lastig verhaal, vrees ik. Er zijn nog te veel landen die verder en sterker zijn dan wij", zo luidt het duidelijke oordeel van de voormalig spelmaker. "Als alles klopt en alles past, kunnen we ons ertussen wringen. Maar je hoort mij niet roepen dat we Europees kampioen gaan worden. Laten we realistisch blijven en gaan genieten van een mooie voetbalzomer. De laatste die we hebben gehad was alweer zeven jaar geleden, dus zo gewoon is het allemaal niet", verwijst Sneijder naar het WK van 2014, toen hij met Oranje de halve eindstrijd bereikte.