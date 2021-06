Genee: ‘Wij zitten helemaal niet te wachten om met die gasten te praten’

Woensdag, 9 juni 2021 om 15:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:38

Ook tijdens het EK boycotten de spelers van het Nederlands elftal de voetbaltalkshow Veronica Inside. Aanleiding is de grap van Johan Derksen, die rapper Akwasi vorig jaar vergeleek met Zwarte Piet. Het leidde destijds tot een grote rel en het kwam zelfs zover dat grote sponsors van het programma afhaakten. Presentator Wilfred Genee vindt het desondanks geen ramp dat er in de talkshow, omgedoopt tot De Oranjezomer, geen Oranje-spelers aan het woord komen.

Volgens Genee klopt ook niets van de berichtgeving van het Algemeen Dagblad dat VI bij de KNVB zou hebben aangedrongen op het beëindigen van de boycot. "We hebben helemaal nooit contact gezocht met de KNVB. Wij zitten helemaal niet te wachten om met die gasten te praten", benadrukt de presentator woensdag bij Radio Veronica. Genee weet ook niet of Talpa ooit in contact is geweest met de KNVB over de veelbesproken boycot. "Buiten ons om dan. Wij hebben die spelers eigenlijk nooit geïnterviewd, dus waarom zouden wij het nu wel doen dan?"

Genee vindt het dan ook geen ramp dat verslaggever Hélène Hendriks tijdens het EK geen spelers van het Nederlands elftal voor de camera krijgt. "Wat maakt het verschil? Ik heb niet het gevoel dat er nou veel gezegd gaat worden allemaal." Hendriks krijgt overigens wél de mogelijkheid om tijdens persconferenties vragen te stellen aan bondscoach Frank de Boer. De Oranjezomer is vanaf donderdag 10 juni dagelijks tweemaal te zien bij SBS6.

De uitspraken van Derksen zorgden vorig jaar voor veel woede in het Oranje-kamp. "Dit is ver over de grens", zei Virgil van Dijk namens de selectie. "Niet voor de eerste keer. Niet voor de tweede keer. Keer op keer op keer. Enough is enough! Wij, Oranje-internationals, laten ons niet meer interviewen door dit programma." Een jaar later is de situatie dus niet anders. "Die keuze hebben ze vorig jaar gemaakt en toegelicht. De KNVB heeft altijd aangegeven dat spelers en speelsters hierin hun eigen afweging kunnen maken", zo zei een woordvoerder dinsdag tegen het Algemeen Dagblad.