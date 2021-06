‘Hoe is het mogelijk dat die jongen zo lang wordt weggehouden bij Oranje?’

Maandag, 7 juni 2021 om 13:12 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:30

In een 5-3-2-systeem zou Donyell Malen naast Memphis Depay in de voorhoede moeten staan bij Oranje, vinden Mike Verweij en Valentijn Driessen. De journalisten van De Telegraaf bespreken in de podcast Kick-off Oranje de twee oefeninterlands van Oranje in de aanloop naar het EK. Tegen Schotland (2-2) bleef Malen negentig minuten op de bank; zondag viel hij in minuut 66 in tegen Georgië (3-0 zege).

Malen verving Wout Weghorst, die een basisplek kreeg naast Depay en de 2-0 voor zijn rekening nam. De inbreng van de PSV'er zorgde voor een nieuw elan bij Oranje, vinden de journalisten. "Malen vond ik echt geweldig invallen, net als Gravenberch", geeft Verweij aan. "Ook Klaassen viel goed in. Maar ik denk dat Malen en Depay heel veel verdedigingen heel veel last kunnen bezorgen met hun snelheid." Driessen ziet 'veel dynamiek en beweging' bij Malen. "Hij heeft ook een individuele actie. Daardoor kreeg je nog twee vrije trappen. Met Depay kunnen die vrije trappen heel gevaarlijk zijn, zo hebben we tegen Schotland gezien."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Donyell Malen op de training van maandagmiddag bij Oranje.

Depay kwam zelf ook 'tot leven' na de komst van Malen, zegt Driessen. "Het leek helemaal over, alsof hij aan het aftellen was, maar Malen gaf het hele elftal een boost. Dat vond ik echt opmerkelijk om te zien. Hoe is het mogelijk dat die jongen zo lang wordt weggehouden bij het elftal? We hebben bijna 150 minuten naar waardeloos voetbal zitten kijken. Opeens komt Malen erin en dan zie je dat er iets loskomt in het elftal", vervolgt de chef voetbal van de krant. "Samen met Gravenberch, moet ik eerlijk zeggen, want die viel ook goed in. Ik vind eigenlijk dat Gravenberch sowieso op het middenveld moet spelen. Hoewel hij wat verdedigender is ingesteld, heeft hij ook de creativiteit om iets te forceren. De Roon heeft dat niet."

Dat Cody Gakpo in beide wedstrijden van Oranje op de tribune bleef, verbaast Driessen niet. Volgens de analist maakte de aanvaller van PSV weinig indruk tijdens het trainingskamp van Oranje in Portugal. "Het zegt natuurlijk alles over wat Gakpo op het trainingskamp heeft laten zien. Die hebben we niet gezien. Ik heb de filmpjes nagekeken van mijn eigen interviews, maar ik heb hem nergens genoemd. Berghuis valt direct op. Luuk de Jong ook." Gakpo zat zondagavond samen met Donny van de Beek en de geblesseerde Matthijs de Ligt op de tribune.