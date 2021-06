Woede en onbegrip in Rusland om ‘provocerend’ EK-shirt Oekraïne

Maandag, 7 juni 2021 om 10:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:46

Het shirt waarmee Oekraïne aan het EK begint zorgt voor de nodige ophef in Rusland. Op de voorzijde van het tricot is een silhouette zichtbaar van het land, met daarop ook De Krim, het gebied dat in 2014 werd geannexeerd door de Russen. Sindsdien vindt er tussen beide landen een gewapende strijd plaats. Verschillende politici uit Rusland roepen de UEFA nu op om het veelbesproken shirt te verbieden, ook al vinden de meeste lidstaten van de Verenigde Naties dat het schiereiland nog immer van Oekraïne is.

Op de voorkant van het EK-shirt staan de contouren van Oekraïne in het wit, met daarop ook De Krim en gebieden rond Donetsk en Luhansk die pro-Rusland zijn. Op de achterkant van het shirt is de tekst 'Glorie aan Oekraïne' toegevoegd, een slogan uit de tijd van de pro-Russische president Viktor Yanukovych, die in 2014 werd afgezet. De Russische minister Dmitry Svishchev vindt het een 'totaal ongepaste actie' en eist derhalve maatregelen van de UEFA.

Absolute shithousery from Ukraine adding Crimea to their kit having an outline of the country borders. Love to see it. pic.twitter.com/5WyxupcNZT — Chris Williams (@chrwil82) June 7, 2021

Kort na de introductie van de shirts komt het Russisch parlementslid Vitaly Milonov met een krachtig statement op de proppen. "Dit mag volgens de regels helemaal niet", zo klinkt het in gesprek met Sport Express. Als de UEFA niet blind is, dan zal het Oekraïne verbieden om dit shirt te dragen op het EK. Sport hoort zich niet te vermengen met politiek." Volgens Milonov kunnen inwoners van De Krim een aanklacht indienen tegen het shirt van Oekraïne. "Wat er op het shirt staat interesseert me eigenlijk niet. Oekraïne is ook slechts een outsider. Na de eerste nederlaag is iedereen ze alweer vergeten, het interesseert niemand wat."

Collega-parlementslid Igor Lebedev velt een veel minder hard oordeel dan Milonov. "Oekraïne wordt langzaamaan vergeten, omdat er genoeg andere problemen in de wereld spelen. Ze hopen gewoon op aandacht met dit shirt en Russische journalisten maken van een mug gelijk een olifant. Ik had eerst niet eens door wat er nou op het shirt stond. Maar laten we het gewoon weer over voetbal hebben", aldus Lebedev. Oekraïne is op 13 juni de eerste tegenstander van het Nederlands elftal in de poulefase van het EK.

??New Shirt ??Ukraine x @JomaSportUK | H, A, 3rd A week in advance of the Euros, Ukraine launch 3 new shirts, tastefully featuring the nations border across the chest with the nation’s crest front and centre. Shout out to those namesets too. ^Tom ?? to @ZoryaLondonsk pic.twitter.com/ZYQLYziQos — The Shirt Union (@TheShirtUnion) June 7, 2021