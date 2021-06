Architect van Feyenoord City wordt thuis opgezocht en bedreigd

Zaterdag, 5 juni 2021 om 20:51 • Laatste update: 20:53

Verschillende betrokkenen bij Feyenoord City zijn zaterdagmiddag thuis opgezocht, geïntimideerd en bedreigd, zo meldt RTV Rijnmond. Zeker vijftien aanhangers van Feyenoord, die het niet eens zijn met de plannen voor de bouw van een nieuwe Kuip, kwamen verhaal halen en bonsden op deuren. Dat gebeurde onder meer bij Ard Buijsen, die als architect betrokken is bij het project.

Het bezoek van de fanatieke fans, gehuld in zwarte hoodies, kwam voor Buijsen niet geheel als een verrassing: Feyenoord plaatste zaterdag een paginagrote advertentie van Feyenoord City in het Algemeen Dagblad. Buijsen wordt al langer lastiggevallen. "Ik heb de afgelopen acht jaar al zes keer bij de politie gezeten vanwege bedreigingen", aldus de architect, die inmiddels zelfs een 'hot-line' naar de Rotterdamse politie heeft. "Ik belde vanmiddag en toen stond de politie er al, met twaalf auto's."

"We hebben de namen van de mensen genoteerd en hun voertuigen gecontroleerd", laat een woordvoerder van de politie weten. "Daarbij hebben we fakkels in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht." Buijsen blijft er nuchter onder. "De politie heeft de namen opgenomen, dus ze zijn bekend nu. Het is geen gewenning, maar het gebeurt gewoon erg veel op dit moment."

'Heel veel' betrokkenen bij Feyenoord City worden volgens Buijsen stelselmatig geïntimideerd en bedreigd. Dat zal de komende maanden nog wel doorgaan, zolang er geen besluit is genomen over de komst van Feyenoord City", voorspelt hij. Donderdag krijgen Feyenoord-supporters de kans om zich in de gemeenteraad uit te spreken over de plannen van de club. Daarvoor kwamen 600 aanmeldingen binnen, maar er is slechts ruimte voor 60 aanwezigen.