Atalanta klopt in zoektocht mogelijk bij FC Groningen aan

Zaterdag, 5 juni 2021 om 11:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:32

Gabriel Gudmundsson geniet interesse van Atalanta, zo meldt Voetbal International zaterdag. Volgens het weekblad heeft de club uit de Serie A zich nog niet officieel bij FC Groningen gemeld, maar zijn de noorderlingen via de entourage van de veelzijdige linkspoot wel op de hoogte van de voorzichtige belangstelling uit Bergamo.

Atalanta houdt rekening met een zomers vertrek van Robin Gosens, die vorig jaar al nadrukkelijk met een overstap naar Leicester City in verband werd gebracht. Een goed optreden op het EK zou een eventuele transfer van de 26-jarige Duits international zomaar in een stroomversnelling kunnen brengen.

Het contract van Gosens loopt bovendien nog maar een jaar door en gesprekken tussen club en speler liepen tot dusver op niets uit. Ook de vier jaar jongere Gudmundsson staat nog een jaar onder contract, maar FC Groningen heeft een optie voor nog een seizoen. De Zweed was voorheen een buitenspeler, maar werd afgelopen seizoen omgeturnd tot vleugelverdediger.

Atalanta houdt de spelers in de Eredivisie nauwlettend in de gaten. Gosens werd overgenomen van Heracles Almelo, terwijl Hans Hateboer voorheen bij FC Groningen speelde en Sam Lammers vorig jaar zomer bij PSV werd losgeweekt. Marten de Roon werd in de zomer van 2015 van Sparta Rotterdam overgenomen. Jerdy Schouten viel op zijn beurt op bij Excelsior. De middenvelder ging, ondanks interesse van Atalanta, twee jaar geleden naar Bologna, maar Atalanta zou de Nederlander nu alsnog willen aantrekken als concurrent voor De Roon.