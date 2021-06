Afellay ziet Oranje-dissonant: ‘Hij heeft geen idee waar hij staat op het veld’

Donderdag, 3 juni 2021 om 23:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:02

Dani de Wit is er donderdagavond niet in geslaagd om zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Na afloop van de verloren halve finale op het EK Onder-21 tegen Duitsland (1-2) bespraken Ibrahim Afellay en Theo Janssen de rol van de aanvoerder, die volgens de analisten beter niet als controlerende middenvelder gebruikt kan worden. “Hij heeft vaak geen enkel idee waar hij staat op het veld”, oordeelde Afellay bij de NOS.

“Dani de Wit speelde weer in de controlerende rol”, begon Afellay. “We hadden het natuurlijk ook al belicht in de vorige wedstrijd, maar in die rol ligt niet zijn kracht. Hij is geen speler die het spel kan maken, want hij is een speler die in de zestien moet komen en achter de spitsen moet staan. Op die manier moet hij ‘à la Davy Klaassen’ aan zijn goals komen. Je kan niet zeggen dat er geen energie in hem zit, maar dat energieke is ook gevaarlijk voor hem. Soms loopt hij zichzelf namelijk helemaal voorbij. Hij heeft vaak geen enkel idee waar hij staat op het veld. Ook de manier waarop hij positie kiest voor de verdediging...”, besloot de voormalig middenvelder, die bijval kreeg van Janssen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het zit hem in de opbouw, maar ook in het drukzetten op het juiste moment en het doorstappen op het juiste moment wanneer iemand voorbij gespeeld wordt”, haakte Janssen in. “Overal waar Dani de Wit is, is de bal ook. Dus als er aan de linkerkant opgebouwd wordt, komt hij helemaal daarheen om zichzelf aan te bieden. Maar ik ben middenvelder geweest en ik weet dat het vaak beter is om iets verder bij de situatie vandaan te blijven. Wanneer je de bal namelijk de bal krijgt, dan heb je meer tijd om te draaien. Hoe dichter je bij de bal komt, hoe drukker het wordt en hoe sneller je moet handelen.”

De Wit vond zelf na afloop dat het bij Jong Oranje met name schortte aan scherpte. “In alle duels kom je eigenlijk tekort, want zij beginnen scherper en feller aan de wedstrijd. We beginnen gewoon te slap en als je na twintig minuten tegen zo'n goede ploeg op achterstand komt, wordt het lastig voetballen. We wisten van de vorige wedstrijd dat ze fel zouden beginnen, maar we hadden er geen antwoord op”, besloot De Wit, die van mening is dat Jong Oranje ‘gefaald’ heeft op het EK.

Ook bondscoach Erwin van de Looi verscheen na afloop van het duel zichtbaar geïrriteerd voor de camera van de NOS. “Ze hebben een goede ploeg en verdiend gewonnen, zo eerlijk moet je zijn. Dat is al pijnlijk in een halve finale. Het pijnlijkste is dat we ons beste niveau niet hebben gehaald. Dat hadden we tegen Jong Frankrijk wel, maar vandaag verre van niet. Dat is hartstikke teleurstellend. Zij vraten ons bij vlagen op”, stelde de teleurgestelde bondscoach, die uiteindelijk wel trots was op de algehele toernooiprestatie van zijn ploeg.