‘Benzema voelt Mbappé aan de tand over toekomst en Real Madrid’

Woensdag, 2 juni 2021 om 15:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:48

De terugkeer van Karim Benzema bij de Franse nationale ploeg lijkt niet alleen voor de Fransen positief uit te pakken. Ook supporters van Real Madrid hebben wellicht baat bij de terugkeer van de spits bij Les Bleus. Benzema heeft zijn rentree bij de nationale ploeg volgens L'Équipe aangegrepen om Kylian Mbappé uit te horen over zijn toekomstplannen en een eventuele transfer naar Real. Woensdagavond is het tweetal voor het eerst samen te zien in het shirt van de Franse ploeg, als het team van Didier Deschamps het vriendschappelijk opneemt tegen Wales.

Volgens bovengenoemde krant hebben Benzema en Mbappé slechts een aantal dagen nodig gehad om tot een goede relatie te komen. Het tweetal is met Frankrijk in voorbereiding op het EK en speelt de komende week twee oefenduels, tegen Wales (woensdag) en Bulgarije (dinsdag). "Mbappé zou zeker welkom zijn bij Real Madrid", gaf Benzema zonder twijfel aan toen hem tijdens een persconferentie werd gevraagd naar Mbappé. "Daar heeft hij zeker de kwaliteiten voor. Hij is een fenomeen. Ik heb tijdens de training gezien dat hij veel snelheid heeft en technisch zeer vaardig is. Hij is echt heel goed."

Mbappé heeft al vaker openlijk uitgesproken graag met de beste spelers ter wereld te willen spelen. Benzema zou Mbappé tijdens trainingen en vrije activiteiten al een aantal keer hebben gevraagd naar zijn toekomst, daar de aanvaller van Paris Saint-Germain nog steeds geen besluit heeft genomen. Gezien de impasse rond de contractonderhandelingen met Mbappé bereidt de Franse grootmacht zich voor op een eventueel zomers vertrek van de Franse buitenspeler. Volgens L'Équipe had Real zich geen betere ambassadeur bij de Franse ploeg kunnen wensen dan Benzema, aangezien de spits na de zomer aan zijn dertiende seizoen begint.

Het is voor het eerst dat Mbappé en Benzema samen het shirt van de Franse nationale ploeg dragen. Benzema lag de afgelopen vijf jaar in de clinch met bondscoach Deschamps. De aanvalsleider raakte in 2014 betrokken bij een rel rond Mathieu Valbuena en werd vanaf 2015 niet meer opgeroepen. Na een gesprek met Deschamps besloot de Franse oefenmeester zijn pupil weer in genade aan te nemen. De voorhoede van Frankrijk wordt bestempeld als meest gevaarlijke van alle landen tijdens het EK, daar Deschamps naast Benzema en Mbappé ook nog de beschikking heeft over Kingsley Coman, Ousmane Dembélé en Antoine Griezmann.