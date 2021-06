Onana en advocaat hopen via Kameroense bondsarts op strafvermindering

Dinsdag, 1 juni 2021

De bondsarts van Kameroen gaat woensdag getuigen als André Onana bij het internationaal sporttribunaal CAS zijn dopingschorsing hoopt in te korten of kwijt te schelden, zo heeft zijn advocaat Dolf Segaar dinsdag verteld aan De Telegraaf. De arts in kwestie adviseerde Onana om een aspirientje te nemen, waarmee de hele dopingzaak aan het rollen kwam. De 25-jarige doelman van Ajax werd vorig jaar oktober bij een dopingcontrole positief getest op het verboden middel furosemide en zit momenteel een schorsing van twaalf maanden uit.

Onana is woensdag zelf bij de zaak aanwezig als getuige, net als zijn vrouw en de bondsarts. "De arts is niet de belangrijkste troefkaart", vertelt Segaar. "De belangrijkste troefkaart is dat er zaken zijn die op deze lijken, maar lager zijn gesanctioneerd. De feitelijkheden, dat André per ongeluk het verkeerde pilletje heeft genomen, worden door alle partijen erkend. Het gaat om de strafmaat, om de redelijkheid en proportionaliteit. Als we allemaal zeggen dat André het onbewust heeft gedaan, moet je hem dan een jaar uit zijn beroep halen?"

Onana heeft aangegeven dat het verboden middel zat in een plaspil van zijn zwangere vrouw. De pil nam de keeper naar eigen zeggen per ongeluk, daar hij die aanzag voor aspirine. Segaar hoopt woensdag in ieder geval om strafvermindering voor zijn cliënt. "We vragen óók om vrijspraak, maar strafvermindering is het meest realistisch", aldus de raadsman. "De UEFA heeft uitgesproken het een aannemelijk verhaal te vinden dat Onana per ongeluk een pilletje van zijn vrouw uit het nachtkastje heeft gepakt in plaats van een aspirientje. We hopen dat het CAS dat een lichte mate van onzorgvuldigheid vindt."

Ondanks dat de UEFA het verhaal van Onana gelooft, heeft de bond toch besloten hem een schorsing op te leggen van twaalf maanden. Wanneer de UEFA, die woensdag ook online bij de zaak aanwezig zal zijn, het verhaal niet had geloofd, hing de Kameroense sluitpost een schorsing van vier jaar boven het hoofd. "Voor een lichte mate van onzorgvuldigheid staat een straf van nul tot acht maanden", vervolgt Segaar. "En zelfs bij een gemiddelde mate van onzorgvuldigheid, waarvoor de UEFA hem heeft veroordeeld, kan het CAS de straf verlagen tot acht maanden. Daar staat acht tot zestien maanden voor. De UEFA is met de strafmaat in het midden gaan zitten. Ik ben hoopvol dat het CAS besluit tot strafvermindering."

Segaar gaat ervan uit dat het CAS binnen één of twee weken na de behandeling van de zaak met een uitspraak komt over de strafmaat. Mocht het gunstig uitpakken voor Onana, dan zou hij per direct weer inzetbaar zijn. Mogelijk heeft hij zijn laatste wedstrijd voor Ajax al gespeeld. Het contract van de doelman loopt af in de zomer van volgend jaar. Gesprekken over een nieuw contract zijn op niets uitgelopen, waardoor directeur voetbalzaken Marc Overmars hem wil verkopen om te voorkomen dat hij over een jaar gratis vertrekt. Arsenal heeft al laten weten de doelman graag over te willen nemen.