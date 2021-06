Arsenal wil Onana ongeacht uitspraak hoger beroep overnemen

Dinsdag, 1 juni 2021 om 12:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:24

De transfer van André Onana naar Arsenal lijkt nog slechts een kwestie van tijd te zijn. De NOS meldt dinsdagmiddag dat de overgang zal worden afgerond na de uitspraak van het sporttribunaal CAS, naar aanleiding van het verboden middel dat de doelman van Ajax vorig jaar gebruikte. Wordt de straf van een jaar ingekort, dan kan de landskampioen zes tot negen miljoen euro tegemoet zien. Blijft de sanctie gewoon staan, dan zal het transferbedrag uitkomen op naar verluidt twee miljoen euro.

Het hoger beroep dient woensdag en Onana zal dan waarschijnlijk ook horen hoelang hij nog geschorst zal zijn. Arsenal heeft de beste papieren om zaken te doen met Ajax. Paris Saint-Germain en Manchester United hebben ook nog steeds interesse, maar die clubs hebben met respectievelijk Keylor Navas en David De Gea keepers die nog steeds het vertrouwen genieten van hun trainers. Arsenal daarentegen zou niet tevreden zijn over het functioneren van Bernd Leno, waardoor men de komst van Onana op korte termijn wil afronden in Noord-Londen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Advocaat Dolf Segaar ziet ziet overigens niet gebeuren dat Onana geheel wordt vrijgesproken. "Je hoopt natuurlijk op vrijspraak, maar laten we realistisch zijn: dat gaat niet gebeuren. Ik weet het echt nog niet, je hoopt op een aanzienlijk aantal maanden minder." Herman Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit deelt de mening van Segaar. "Er is geen twijfel dat dit in het lichaam zat en daarmee is er een overtreding. Dus vrijspraak lijkt mij uitgesloten."

Onana lijkt dus zijn laatste wedstrijd voor Ajax te hebben gespeeld. "Hij houdt van de club en van de supporters. Hij is een paar keer bij Ajax gebleven terwijl hij een mooie transfer kon maken. Hij heeft heel veel aan Ajax te danken. Hij hoopt de club dan ook, ondanks de schorsing, via de voordeur te verlaten", zo laat zijn manager dinsdag weten in een reactie aan de NOS. Onana werd zelf in 2015 voor 150.000 euro overgenomen van Barcelona. Onlangs werd al bekendgemaakt dat het geen optie meer is om zijn tot 2022 lopende contract in Amsterdam te verlengen.

Ajax is al enige tijd bezig om het naderende vertrek van Onana op te vangen. Zo werd het contract van Maarten Stekelenburg met een jaar verlengd en kwam Remko Pasveer over van Vitesse. Directeur voetbalzaken Marc Overmars is daarnaast bezig met de komst van Jay Gorter. Het Algemeen Dagblad meldde vorige week donderdag dat er een nieuw en verhoogd bod is neergelegd bij Go Ahead Eagles voor de doelman.