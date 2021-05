UEFA heeft plek voor Ajax in sterrenselectie van Europa League-seizoen

Zaterdag, 29 mei 2021 om 14:50 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:11

Dusan Tadic is zaterdag door de UEFA opgenomen in de sterrenploeg van het voorbije Europa League-seizoen. Volgens een panel van specialisten behoort de aanvaller annex aanvoerder van Ajax tot een van de uitblinkers van de voorbije voetbaljaargang in het Europese toernooi. Tadic is de enige voetballer van een Nederlandse club die bij het selecte gezelschap zit.

Ajax begon het afgelopen seizoen in de Champions League, maar eindigde in een groep met Liverpool, Atalanta Bergamo en FC Midtjylland als derde. Eenmaal in de Europa League was het team van Erik ten Hag te sterk voor Lille OSC en Young Boys, maar AS Roma was in de kwartfinales net iets sterker.

?? UEL Squad of the Season 2020/21 ?? UEFA's Technical Observers have selected their 23-man all-star squad from this season's Europa League ??#UEL pic.twitter.com/ixR6GAa6dv — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 29, 2021

Ajax wist in Rome niet meer van een 1-2 nederlaag in Amsterdam terug te komen. Het duel in het Stadio Olimpico eindigde in een 1-1 gelijkspel. Tadic was drie doelpunten en twee assists van grote waarde voor Ajax in de Europa League, al miste hij in de eerste wedstrijd tegen de Romeinen een strafschop.

Villarreal is met zeven voetballers de hofleverancier. De ploeg van Unai Emery won de Europa League na een spannende strafschoppenserie ten koste van Manchester United. De Engelsen zijn met zes voetballers eveneens goed vertegenwoordigd.