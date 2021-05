Promotiefeest NEC niet per se oorzaak van coronabesmetting Cillessen

Zaterdag, 29 mei 2021 om 11:45 • Daniel Cabot Kerkdijk

Het promotiefeest van NEC is niet noodzakelijk de oorzaak van de coronabesmetting van Jasper Cillessen. De doelman van Valencia en het Nederlands elftal was afgelopen zondag bij de festiviteiten van zijn ex-werkgever, die de terugkeer naar de Eredivisie vierde. Vrijdag werd bekend dat Cillessen positief is getest op het coronavirus en het trainingskamp van het Nederlands elftal in Portugal aan zich voorbij moet laten gaan.

“Later in de week hoorde hij van de besmettingen van enkele ploeggenoten bij Valencia”, verzekert KNVB-woordvoerder Bas Ticheler zaterdag in gesprek met Omroep Gelderland. “Toen heeft Jasper zichzelf laten testen en bleek ook hij positief." De exacte bron van de besmetting is volgens de KNVB dus onduidelijk. Valencia maakte eerder deze week bekend dat Thierry Correia, Maxi Gómez en Portugees international Gonçalo Guedes positief hadden getest.

Cillessen stond een week geleden, in het uitduel met Huesca (0-0), voor het laatst onder de lat bij Valencia. De doelman heeft geen klachten, zit in zelfisolatie en voegt zich weer bij de groep zodra dat medisch verantwoord is. Bondscoach Frank de Boer heeft besloten geen vervanger op te roepen, omdat Marco Bizot van AZ met het oog op het trainingskamp al eerder als vierde keeper aan de 26-koppige EK-selectie was toegevoegd.

De selectie van De Boer stapt zaterdag op het vliegtuig naar Lagos. Daar blijft Oranje een week lang. Op woensdag 2 juni wordt in Estádio Algarve geoefend tegen Schotland. Oranje gaat met 23 spelers naar Portugal. Captain Georginio Wijnaldum en Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong sluiten zondag in Lagos aan. Nathan Aké, die zaterdag nog met Manchester City de Champions League-finale speelt, meldt zich ook later in het Cascade Resort.

Op zondag 6 juni, een dag na thuiskomst, wacht een oefenduel met Georgië, de laatste wedstrijd voor het EK. Tijdens de persconferentie op woensdag, na de bekendmaking van de EK-selectie, zei De Boer dat hij Cillessen als de eerste keeper van Oranje ziet. Hij nam verder Tim Krul en Maarten Stekelenburg op in zijn spelersgroep. “Normaal gesproken is Cillessen de eerste keeper, maar hij moet het altijd weer bewijzen. De drie keepers zitten heel dicht bij elkaar”, aldus de bondscoach.