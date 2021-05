Rashford: ‘Het was surreëel om Barack Obama vanuit mijn keuken te spreken’

Vrijdag, 28 mei 2021 om 12:08 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:16

Marcus Rashford heeft met Barack Obama gesproken over de manieren waarop jongeren de samenleving ten goede kunnen beïnvloeden. De aanvaller van Manchester United belde via Zoom met de voormalig president van de Verenigde Staten. Rashford richt zich de afgelopen op maatschappelijke doelen buiten het veld: hij kreeg premier Boris Johnson van het Verenigd Koninkrijk vorig jaar zover om vouchers voor gratis maaltijden te blijven uitdelen aan schoolgaande kinderen uit arme gezinnen en richt zich sinds kort op het beschikbaar krijgen van boeken voor achtergestelde kinderen.

Rashford, die voor zijn inspanningen is beloond met de Orde van het Britse Rijk, wees tijdens het gesprek op het belang van steun van bovenaf voor kansarme jongeren. "Als je iemand op jonge leeftijd een helpende hand toereikt, dan kunnen ze dingen bereiken waarvan ze zelf niet hadden gedacht ze te kunnen bereiken", zei de aanvaller. "Met gratis boeken kun je als persoon groeien op de manier waarop je dat wilt, in plaats van op de manier waarop iemand anders het graag zie. Boeken zorgen ervoor dat ik het zelf kan doen." Rashford werkt sinds vorige maand samen met uitgever Macmillan Children's. Ze doneren vijftigduizend boeken, die terechtkomen bij leerlingen van ruim 850 basisscholen verdeeld over Engeland en Schotland.

Obama sprak ook over het belang van lezen. "Boeken bevatten hele werelden. Je kunt groeien en connecties maken die je anders niet gemaakt zou hebben, simpelweg door een boek open te slaan. Mijn moeder heeft de liefde voor het lezen bij mij erin gekregen." De 44ste president van de Verenigde Staten bleek onder de indruk van de bijdrage die Rashford levert aan de samenleving. "Veel jonge mensen die ik tegenkom, onder wie Marcus, zijn verder dan ik was op mijn 23ste. Ze brengen verandering teweeg en hebben een positieve impact op hun gemeenschap."

Obama grapte dat hij liever een professionele atleet was geworden, als hij het talent ervoor had gehad. Rashford vertelde na het gesprek aan de BBC dat het 'nogal surreëel' voelde om vanuit zijn keuken met Obama te praten. "Maar hij zorgde ervoor dat ik me meteen op mijn gemak voelde." De twee deelden ook hun ervaringen over het opgroeien met een alleenstaande moeder. "Ik merkte al snel hoezeer we allebei zijn gevormd door de ervaringen die we als kind hadden. Ik heb echt genoten van iedere minuut. Als president Obama spreekt, wil je alleen maar luisteren."