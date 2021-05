Van Hooijdonk: ‘Als hij nu moet tekenen, denk ik dat AZ in het voordeel is’

Donderdag, 27 mei 2021 om 07:42 • Laatste update: 07:59

Pierre van Hooijdonk denkt dat AZ een betere kans heeft om Vangelis Pavlidis in te lijven dan Feyenoord. De spits van Willem II staat in de belangstelling van beide clubs en lijkt Tilburg achter zich te gaan laten. Van Hooijdonk is ervan overtuigd dat de Griekse aanvaller een aanwinst kan zijn voor beide clubs. “Hij heeft de afgelopen twee seizoenen bewezen dat hij makkelijk zijn doelpunten maakt”, aldus Van Hooijdonk over de Griek, afgelopen seizoen goed voor twaalf Eredivisie-treffers.

Van Hooijdonk noemt Pavlidis een ‘vrij behendige’ spits. “Hij heeft geen gigantische trukendoos, maar kan in de kleine ruimte toch aardig voetballen. Een heel functionele techniek, dat heb je bij die clubs nodig”, aldus de oud-international in gesprek met het Algemeen Dagblad. Pavlidis scoorde op de laatste speeldag op indrukwekkende wijze tegen Fortuna Sittard. De spits speelde diverse tegenstanders uit, om vervolgens te scoren. “Nee, dat was geen prutswerk. Met zo'n goal bewijs je heel goed te kunnen voetballen.”

Het artikel gaat verder onder de video NAC-aanvaller Van Hooijdonk: 'Wel gruwelijk dat het publiek mijn naam scandeert' Meer videos

Pavlidis, ex-speler van onder meer Borussia Dortmund en VfL Bochum, was in het seizoen 2019/20 goed voor elf doelpunten, terwijl hij afgelopen seizoen twaalf keer scoorde. “Als je twee seizoenen je doelpunten maakt bij Willem II, zit het toeval er niet meer in. Als die clubs hun ploeg rond hem bouwen, is hij denk ik wel in staat om meer dan twintig goals te maken. Er moet een elftal worden gecreëerd om hem zijn krachten te laten zien”, zegt Van Hooijdonk over de 22-jarige aanvaller.

Met zijn doelpunten had Pavlidis een groot aandeel in het lijfsbehoud van Willem II in de Eredivisie. De Tilburgers lijken komende zomer afscheid te gaan nemen van de spits, wiens contract nog doorloopt tot aan de zomer van 2022. AZ en Feyenoord staan in de rij. Van Hooijdonk denkt dat een transfer naar Alkmaar het beste zou zijn voor de twaalfvoudig international. “Zij staan wat duidelijker in de steigers, bij Feyenoord liggen de planken nog op straat. Als hij nu moet tekenen, denk ik dat AZ in het voordeel is.”