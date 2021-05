Feyenoord zwaait lieveling van Dick Advocaat uit en strikt meteen opvolger

Maandag, 24 mei 2021 om 14:09 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:14

Feyenoord begint het nieuwe seizoen met een nieuwe fysiektrainer. Rick Cost was als hoofd performance verantwoordelijk voor alles wat met fysieke beweging te maken heeft in De Kuip, maar gaat aan de slag bij de Amerikaanse voetbalbond. Hij wordt opgevolgd door Ruben Peeters, die afgelopen seizoen werkzaam was bij KRC Genk en daar samenwerkte met John van den Brom.

Peeters zal in Rotterdam samenwerken met Arne Slot. Het Algemeen Dagblad roept in herinnering dat Slot overal waar hij werkte 'fysiek het uiterste' verlangde van zijn spelers en dat er daarom een belangrijke rol weggelegd zal zijn voor Peeters. De 29-jarige Belg werkte tot 2017 bij de jeugd van Genk en nam vervolgens het eerste elftal onder zijn hoede. De krant beschrijft dat hij bij het eerste elftal samenwerkte met landgenoot Bram Swinnen, die in het verleden al eens international Stefan de Vrij fit terugbracht na een forse knieblessure. Mede door hun werk rekende Genk snel af met kritiek dat de ploeg fysiek te zwak was.

Cost was sinds september 2016 verbonden aan Feyenoord. Hij begon in de jeugdopleiding en schoof in januari 2020 door naar het eerste elftal. Hij werd hoofd performance van de gehele club. Dick Advocaat gaf hem de vrije hand tijdens de warming-up en sprak in oktober vorig jaar zijn tevredenheid uit over de samenwerking met de bewegingswetenschapper. "Ik hoop dat hij nog lang bij Feyenoord werkt, maar eerlijk gezegd denk ik dat niet. Die jongen is straks verdwenen. Krijgt een managersfunctie in Engeland. Zoiets. Tot die tijd geniet ik van de geweldige samenwerking", zei Advocaat tegen RTV Rijnmond.

Feyenoord bevestigt het vertrek van Cost en de aanstelling van Peeters via de officiële kanalen. Peeters zal samen met Leigh Egger het performanceteam van Feyenoord vormen. Egger was de afgelopen twee seizoenen al werkzaam bij Feyenoord als revalidatie- en fysieke trainer. Samen worden zij verantwoordelijk voor de fysieke gesteldheid en fitheid van de spelers en zullen als schakel fungeren tussen de medische, fysieke en voetbaltechnische staf van het eerste elftal, zo maakt Feyenoord wereldkundig.