Arnold Bruggink schrikt van Willem Janssen: ‘Ik heb dit zelden gezien’

Zondag, 23 mei 2021 om 14:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:53

Arnold Bruggink maakte zich in de slotfase van het duel tussen Feyenoord en FC Utrecht (2-0) zorgen om Willem Janssen. De centrale verdediger en aanvoerder van Utrecht ging bij een opstootje volledig door het lint en was daarmee de aanstichter van een flinke schermutseling tussen spelers van beide ploegen. Aan het voorval ging een flinke overtreding van Uros Spajic vooraf, die met een sliding de enkel van Gyrano Kerk raakte. Janssen vloog Spajic daarop in de haren.

De emoties liepen bij tijd en wijlen hoog op bij de finale van de play-offs voor het laatste ticket om Europees voetbal. Na een overtreding van Spajic op Kerk werd het Janssen even teveel. "Die was helemaal wild", zag ook Bruggink. "Ik heb dit zelden gezien. In de laatste vijf minuten van de wedstrijd was hij al vaker bezig. Voordat het uit de hand liep had hij ook al twee momenten. Ik dacht echt: iemand moet hem in de gaten houden. Hij liep overal achteraan, het publiek ging zich ermee bemoeien."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Janssen werd na afloop van het duel geconfronteerd met het moment voor de camera's van ESPN. "Daar kwam een beetje alles samen", aldus de verdediger. "Dit was de derde finale in de Kuip tegen Feyenoord. Dat wil je bekronen. Als dat niet lukt, gaat het knopje even om. We willen graag dat stapje maken, maar het lukt steeds niet. Na rust ontbrandde het pas, pakten we de grip. Feyenoord loerde vooral op onze fouten, maar we kregen zelf een paar echte kansen. Ik hoorde ook dat de bal nog wel op elf meter had gekund en dat Leroy Fer rood had kunnen krijgen na een tackle op Sander van de Streek."

Scheidsrechter Dennis Higler deed het voorval af met een gele kaart voor Janssen en Spajic, nadat zowel spelers als technische staf van beide ploegen vanuit de dug-out de ruzie probeerden te sussen. Bruggink legt de schuld vooral bij Higler neer, die in zijn ogen een matige wedstrijd floot. In de eerste helft liet Higler Leroy Fer ontsnappen aan een rode kaart na een stevige overtreding op Sander van de Streek. De Feyenoord-middenvelder haalde zijn tegenstander van achteren neer en zag vervolgens geel. “Als je als VAR dit toch ziet… Kop op man! Als je als VAR niet tegen Higler zegt: Higler, kom op, dit is echt een donkerrode kaart. Hoe dom is dit? Ik snap er helemaal niks van dat ze zeggen: geel is genoeg. Ze gebruiken die VAR echt helemaal verkeerd. Ik word hier helemaal flauw van.”

Volgens Bruggink is het dan ook geen wonder dat het in de slotfase van het duel even uit de hand liep. "Dat is een gevolg van als je als scheidsrechter zo'n belangrijk moment in de veertigste minuut laat lopen. Spelers voelen dan dat er wat te halen valt. Die gaan denken: wat is dan wel de grens bij jou? Dan krijg je dit dus. Emotie, het moment van de wedstrijd." Feyenoord won de finale uiteindelijk met 2-0 door treffers van Luis Sinisterra en Bryan Linssen en plaatst zich daarmee voor de tweede voorronde van de Conference League bij het afscheid van trainer Dick Advocaat als clubcoach.