Tuchel vernietigend over VAR: ‘Echt verschrikkelijk, dit moet stoppen’

Woensdag, 19 mei 2021 om 09:38 • Rian Rosendaal

Chelsea deed dinsdagavond op eigen veld uitstekende zaken in de strijd om een Champions League-ticket. Na de 2-1 overwinning op FA Cup-winnaar Leicester City kraakte Thomas Tuchel echter wel enkele kritische noten over de arbitrage. De Duitse manager van the Blues is van mening dat de VAR met name de laatste tijd duidelijk niet in het voordeel is van zijn ploeg.

Volgens Tuchel had Chelsea een strafschop moeten krijgen in de eerste helft van de ontmoeting met Leicester, toen Timo Werner in het strafschopgebied werd onderuitgehaald door Youri Tielemans. "Dat is gewoon duidelijk een strafschop", foeterde de Chelsea-coach na afloop tegenover Sky Sports. "Eerlijk gezegd vallen de VAR-beslissingen steeds heel slecht voor ons uit, het is echt verschrikkelijk. Dit is nou alweer de derde keer op rij. Tegen Arsenal werd ons een doelpunt onthouden na een handsbal, in de finale van de FA Cup werd een doelpunt afgekeurd (van Ben Chilwell, red.) en vandaag hadden we een penalty moeten krijgen. Dit moet echt stoppen."

Dat Chelsea voor rust geen strafschop kreeg bleek geen desastreuze gevolgen te hebben. Door doelpunten van Antonio Rüdiger (47) en Jorginho (66) werd sportieve revanche genomen op Leicester. "We zeiden in de rust tegen elkaar dat we ons geen zorgen hoefden te maken", aldus Tuchel. "Het was een uitstekende prestatie, al is de klus nog niet geklaard." Winst op Aston Villa zondag is voldoende voor Chelsea om een ticket voor de groepsfase van de Champions League veilig te stellen.

Werner kwam dinsdagavond voor de tweede keer in vier dagen niet tot scoren tegen Leicester. Desondanks blijft de spits het volste vertrouwen houden van zijn manager. "Hij was overal aanwezig en dat wil ik zondag weer zien. Extra complimenten zijn nu niet nodig. Geniet, hou je mond, geniet van je vrije dag en maak je klaar voor zondag", zo kreeg Werner als boodschap mee. Dat er weer fans welkom waren op Stamford Bridge deed Tuchel deugd. "Daar was ik zeer blij mee. Dat maakte een groot verschil vandaag."