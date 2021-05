Marco Reus meldt zich af voor EK: ‘Deze beslissing was erg moeilijk’

Dinsdag, 18 mei 2021 om 19:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:10

Marco Reus gaat niet met Duitsland naar het Europees kampioenschap komende zomer, zo laat de 31-jarige aanvaller van Borussia Dortmund weten in een statement op Instagram. Reus acht zich fysiek gezien niet in staat om op het toernooi te spelen en heeft afgezegd bij bondscoach Joachim Löw. Sport1 meldt dat Mats Hummels juist wél mee zal gaan naar het EK.

"Na een ingewikkeld, vermoeiend en uiteindelijk godzijdank succesvol seizoen heb ik samen met de bondscoach besloten niet naar het EK te gaan", schrijft Reus, die het seizoen toch nog geslaagd vindt, omdat hij zich met Borussia Dortmund ternauwernood wist te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League. De aanvaller is als vanzelfsprekend teleurgesteld over het missen van het EK. "Deze beslissing was erg moeilijk voor mij, omdat ik altijd vol trots voor mijn land speel."

"Maar na een heel intens jaar voor mij persoonlijk en het bereiken van mijn doelen bij BVB, heb ik de beslissing genomen om mijn lichaam de tijd te geven om te herstellen", vervolgt Reus, die na jaren van blessureleed eindelijk een volledig seizoen kon spelen. Hij staat in de huidige jaargang op 48 duels, waarin hij 10 keer scoorde en 14 assists gaf. "Ik ga de pauze goed gebruiken om het nieuwe seizoen optimaal te kunnen starten. Ik wens Jogi en ons team het allerbeste voor het EK en ik zal jullie aanmoedigen."

Tegenover de afzegging van Reus staat waarschijnlijk de terugkeer van Hummels. De 32-jarige centrumverdediger van Dortmund werd tweeënhalf jaar geleden door Löw bedankt voor bewezen diensten, maar wordt volgens Sport1 nu teruggehaald. Eerder maakte BILD bekend dat waarschijnlijk ook Thomas Müller zijn comeback gaat maken bij het Duitse elftal. De selectie wordt woensdag bekend. Eerder moest ook Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen vanwege een knieblessure afzeggen.