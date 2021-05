Verrassende terugkeer aanstaande bij Duitse ploeg na belletje Löw

Dinsdag, 11 mei 2021 om 12:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:23

De kans dat Thomas Müller komende zomer zijn rentree maakt bij de Duitse nationale ploeg wordt steeds aannemelijker. De aanvallende middenvelder van Bayern München, die twee jaar geleden van bondscoach Joachim Löw te horen kreeg dat hij niet meer welkom was bij die Mannschaft, gaat mogelijk toch een rol van betekenis spelen. BILD meldt dinsdag dat Löw zelfs al telefonisch contact heeft gehad met Müller over een eventuele terugkeer bij de nationale ploeg.

Het contact tussen Löw en Müller is opmerkelijk te noemen, daar de offensieve middenvelder in maart 2019 samen met Mats Hummels en Jérôme Boateng te horen kreeg dat hij niet meer gewenst was bij de nationale ploeg. Het besluit van Löw om het drietal niet meer op te nemen werd in de Duitse media volop bekritiseerd. Löw lijkt nu op dat besluit terug te komen. Kicker meldde eerder al dat Müller en Hummels zeer waarschijnlijk terug zouden keren in de EK-selectie. De naam van Boateng werd tot op heden nog niet gelinkt aan een rentree bij Duitsland.

Het besluit van Löw, die komende zomer na een dienstverband van vijftien jaar afscheid neemt bij de Duitse bond, kon in 2020 niet los worden gezien van de ontluisterende 6-0 nederlaag van Duitsland tegen Spanje in de strijd om de Nations League. Daarnaast wordt de roep om de terugkeer van ervaren krachten steeds luider met oog op het aanstaande EK. Tijdens de afgelopen WK-kwalificatieduels met Roemenië, IJsland en Noord-Macedonië kregen Müller en Hummels nog geen uitnodiging. Het belletje van Löw komt na het besluit van de UEFA om de nationale selecties met het oog op het EK uit te breiden van 23 naar 26 spelers.

Müller is dit seizoen een vaste basisklant in het shirt van Bayern onder trainer Hansi Flick, die Löw na het EK opvolgt als bondscoach. De aanvallende middenvelder was tot dusver goed voor vijftien doelpunten en achttien assists in alle competities. Afgelopen weekend legde Müller beslag op de negende landstitel op rij namens Bayern. In januari gaf de honderdvoudig international aan zich niet beschikbaar te stellen voor de Olympische ploeg van Duitsland. Löw maakt op 19 mei zijn voorlopige EK-selectie bekend.