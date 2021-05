Stap hogerop lonkt voor Eredivisie-uitblinker: ‘Iets verfijnder dan Dani de Wit’

Zian Flemming kan terugkijken op het beste seizoen uit zijn loopbaan. De middenvelder van Fortuna Sittard was een van de grote uitblinkers bij Fortuna Sittard, zo niet de grootste. Met twaalf doelpunten en zeven assists behoort hij tot de belangrijkste Eredivisie-spelers van de afgelopen jaargang. Analisten zijn lyrisch en rekenen op een volgende stap in de komende transferperiode. Flemming zelf staat ervoor open, maar benadrukt dat hij goed op zijn plek zit in Sittard.

De 22-jarige Flemming is opgeleid door Ajax, waar hij tien jaar lang in de jeugdopleiding speelde. Hij debuteerde in het betaald voetbal bij Jong Ajax en maakte in het seizoen 2017/18 deel uit van de selectie die kampioen werd van de Keuken Kampioen Divisie. Het was de tijd waarin Flemming nog mocht dromen van een grote doorbraak bij Ajax. In juni 2017 zette hij als achttienjarige nog zijn handtekening onder een driejarig contract in de Johan Cruijff ArenA. Het was destijds de beloning voor een mooi seizoen waarin hij kampioen was geworden met Ajax Onder-19. Net als veel spelers van zijn lichting, zoals Dani de Wit, Kaj Sierhuis, Azor Matusiwa, Pascal Struijk, Danilho Doekhi, Mitchel Bakker en Ché Nunnely, zat een grote doorbraak in het eerste elftal er ook voor Flemming niet in.

Na een succesvol jaar in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij goed was voor 25 wedstrijden en 6 doelpunten, maakte Flemming de balans op. Als aanvallende middenvelder maakte hij geen kans op een plek in de hoofdmacht bij Ajax. Nog een jaar spelen op het tweede niveau van Nederland zag hij niet zitten en dus koos hij met oog op zijn ontwikkeling voor een vertrek uit Amsterdam. PEC Zwolle volgde hem al langer en haalde hem in huis als vervanger voor Mustafa Saymak. Waar zijn vorige club in het seizoen 2018/19 furore maakte in de Champions League, had Flemming het niet makkelijk in Zwolle. Gedurende het seizoen schommelde hij onder John van ‘t Schip tussen de basis en de bank. Zijn hoogtepunt bij PEC beleefde hij op 30 oktober toen hij zijn ploeg met vier doelpunten tegen De Graafschap (2-5) naar de volgende ronde van de TOTO KNVB Beker schoot. In de Eredivisie bleef de teller steken op twee goals.

Het seizoen 2019/20 was vijf speelrondes oud toen Flemming PEC Zwolle op huurbasis verruilde voor NEC. “Dit is een goede stap in mijn ontwikkeling”, vertelde de aanvallende middenvelder annex spits op de clubwebsite van de Nijmegenaren. Waar hij in de Eredivisie geen uitzicht had op een vaste basisplaats, mocht hij zich bij NEC wel een vaste waarde noemen. Hij kwam tot 24 wedstrijden en 13 doelpunten in het Keuken Kampioen Divisie-seizoen, dat vlak voor het einde werd afgebroken vanwege de coronacrisis. Zijn goede statistieken waren niet genoeg voor een langer verblijf in Zwolle. Het contract van Flemming liep af in de zomer van 2021 en om hem niet transfervrij te verliezen besloot de clubleiding hem van de hand te doen. Voor een onbekend bedrag maakte hij de verrassende overstap naar het ambitieuze Fortuna Sittard.

Op papier leek Flemming een stap terug te doen door te verhuizen naar Sittard. Het is echter een gouden zet geweest van de geboren Amsterdammer. Flemming mocht zich vanaf het begin basisspeler noemen, al draaide Fortuna Sittard stroef onder Kevin Hofland. Vanaf het moment dat Hofland werd ontslagen en Sjors Ultee voor de groep kwam te staan, begon ook Flemming steeds beter te draaien. Op 16 januari nam de ex-Ajacied ‘wraak’ op PEC in de onderlinge ontmoeting in Zwolle. In de tweede helft speelde hij zichzelf knap vrij en schoot hij raak in de kruising tegen de club waar hij niet slaagde en die hem zonder al te veel weerstand liet vertrekken. Hij leidde daarmee de 0-2 overwinning in. Het was op dat moment zijn zesde doelpunt in zestien wedstrijden voor de Limburgers. Bovendien had hij ook al drie assists op zijn naam staan, terwijl hij in dienst van PEC Zwolle niet verder kwam dan twee goals en geen assists.

Waar Fortuna Sittard op het moment van het ontslag van Hofland in de onderste regionen bivakkeerde, werd onder leiding van Ultee de weg naar boven ingezet. Flemming bleek een belangrijke kracht in de opmars van de Limburgers. “Ultee heeft ons gereset”, vertelde Flemming in januari aan Het Parool. “We zijn begonnen met de defensie, om stabieler te worden. Van daaruit bouwen we elke training verder. De kracht van Ultee is de analyse van de tegenstander: hoe we die pijn kunnen doen met onze eigen middelen.” Flemming voelde zich onder Ultee als een vis in het water, zo bleek ook in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Fortuna verscheen goed voor de dag en Ajax kwam met een 1-2 overwinning goed weg. Flemming maakte indruk met zijn snelheid en diepgang. “Ik moet het hebben van de afronding, van mijn scorend vermogen. En ik ben betrouwbaar aan de bal en in de duels. Ik ben beter geworden sinds ik drie jaar geleden bij Ajax vertrok. Soms met stapjes, soms met grote sprongen”, sprak Flemming.

De opmars van Fortuna Sittard was indrukwekkend. Tot aan de laatste speeldag was het zelfs in de race voor de play-offs voor Europees voetbal. De elfde plaats bleek uiteindelijk het hoogst haalbare. Kijkend naar de statistieken is Flemming de man waar het afgelopen seizoen om draaide in het team van Ultee. Hij eindigde op twaalf doelpunten en zeven assists, meer dan welke ploeggenoot dan ook. Vanwege zijn indrukwekkende statistieken en spel zette Kees Kwakman hem achter Sparta Rotterdam-keeper Maduka Okoye op nummer twee in zijn top drie van grootste openbaringen van het afgelopen Eredivisie-seizoen. “Zijn beste seizoen tot nu toe in het betaald voetbal”, zei Kwakman zondag in zijn rol als analist bij ESPN. “Hij heeft specifieke kwaliteiten: hij zoekt altijd de diepte en is altijd in beweging. Het maakt niet uit welke minuut het is, hij zoekt altijd de diepgang. Het is ook een goede en slimme gozer in interviews, fijn om naar te luisteren. Hij is echt een openbaring dit seizoen.”

Ronald de Boer was ook onder de indruk van Flemming: “Hij doet me denken aan Dani de Wit, met zijn loopacties. Ik vind hem nog net iets verfijnder”, zei de oud-international. Mario Been snapte wel waarom Kwakman hem in zijn top drie heeft opgenomen. “Snap jij dat PEC Zwolle hem zo makkelijk heeft laten gaan?”, vroeg de ex-trainer van onder meer Feyenoord in de studio van ESPN. “Daar snap ik helemaal niks van. Soms klikt het niet”, aldus Kwakman over Flemming, die eerder op de dag ook al complimenten kreeg van Marciano Vink. In het programma Goedemorgen Eredivisie sprak hij in een analyse over het spel van Flemming lovend over de aanvallende middenvelder. “We hebben het de laatste tijd veel over spelers als Sergio Peña, Oussama Tannane en Davy Klaassen die op die positie spelen. Het zijn allemaal nummers tien in de Eredivisie die het verschil maken bij hun club. Maar er is er eentje die zich niet normaal heeft ontwikkeld”, doelde de analist op Flemming.

Vink denkt dat Flemming toe is aan een stap hogerop. “Dit was zijn eerste echte basisjaar in de Eredivisie. Hij heeft diepte in zijn spel, bewaart het overzicht, kan goed de bal bij zich houden, raakt niet in paniek en kan ontzettend goed koppen”, somde hij de kwaliteiten van Flemming op. “Hij is wat mij betreft degene die de grootste ontwikkeling heeft gemaakt. En PEC heeft hem gewoon weggedaan, ongelooflijk. Bij PEC werd niet het spel gespeeld wat hij hoort te spelen. Als je hem nu ziet spelen bij Fortuna onder Ultee... Hij is echt van zó’n grote waarde voor dit team. In mijn ogen zou hij best een stapje hogerop kunnen. Ik vind het een fantastische speler. Hij heeft het onder Hofland laten zien en laat het onder Ultee zien. Hij verzaakt niet, het is er een die heel hard wil werken. Dus petje af.”

Na afloop van de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Willem II (2-1 verlies), waarin Flemming voor het enige Limburgse doelpunt tekende en op kenmerkende wijze zijn spierballen toonde, werd de middenvelder gevraagd naar zijn toekomstplannen. Hij wees direct op zijn tot medio 2024 doorlopende contract. “Ik weet nog niet wat de club wil, die hebben nog niks laten weten”, antwoordde Flemming aan ESPN. “Als er een club komt die mij heel graag wil hebben, dan moet het wel een redelijk bedrag zijn neem ik aan, en als alles klopt dan sta ik daar zeker voor open. Maar zoals je ziet heb ik het ook naar mijn zin, anders maak ik niet zoveel goals.” Veronica Inside meldde vorige maand nog dat er veel belangstelling voor Flemming is. Onder meer twee clubs uit de Championship zouden net als diverse clubs uit binnen- en buitenland naar hem hebben geïnformeerd.

Of Flemming graag in Nederland wil blijven of een transfer naar het buitenland ziet zitten? “Het is allebei goed denk ik. Ik denk dat ik nu mijn eerste goede seizoen in de Eredivisie heb gedraaid. Als je het op voorhand uitstippelt, dan zou je nu eerder naar de top of subtop van de Eredivisie willen. Maar ze willen heel veel geld of dat ik blijf, en gezien corona is er in Nederland niet veel geld. Het ligt eraan wat er uiteindelijk komt. Als er echt iets heel moois komt waar ik naartoe wil en ze laten me niet gaan, dan zou ik niet tevreden zijn. Ik hoef niet koste wat kost weg. Het is wel gewoon goed hier en de club heeft een plan om door te groeien”, aldus Flemming die met een goed gevoel terugkijkt op het seizoen.

Hij ziet het afgelopen jaar zelf als zijn ‘doorbraakseizoen’. “In mijn eerste seizoen bij Zwolle heb ik veel gespeeld, maar als ik daar aan terugdenk dan was ik daar nog schim van hoe ik me nu heb ontwikkeld. Vorig jaar bij NEC heb ik het goed gedaan, veel goals gemaakt. Maar dat is de Keuken Kampioen Divisie. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik bij NEC niet zo goed speelde als in de Eredivisie. Dus ik heb een stap gemaakt naar de Eredivisie, mijn rendement is omhoog gegaan en ik ben beter gaan spelen. Dus ik denk dat nu iedereen mij wel kent en dat was aan het begin van het seizoen misschien nog niet”, concludeert Flemming. Of hij volgend seizoen nog in het shirt van Fortuna Sittard te bewonderen is, zullen de komende maanden moeten uitwijzen.