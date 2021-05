Het volledige dreamteam van het Eredivisie-seizoen 2020/21

Zondag, 16 mei 2021

Het reguliere seizoen zit erop in de Eredivisie. De play-offs om Europees voetbal en promotie/degradatie staan nog op het programma, maar Voetbalzone maakt alvast de balans op na 34 speelronden met een Team van het Jaar. Behalve elf basisspelers zijn ook zeven bankzitters en een trainer verkozen. In het elftal zijn alleen spelers opgenomen die minstens 25 keer in actie kwamen. Ajax is met drie afgevaardigden de hofleverancier van het denkbeeldige dreamteam.



Het volledige Team van het Jaar van het seizoen 2020/21

Reservebank: Remko Pasveer (Vitesse), Maximilian Wittek (Vitesse), Ko Itakura (FC Groningen), Ahmed Touba (RKC Waalwijk), Joey Veerman (sc Heerenveen), Zian Flemming (Fortuna Sittard), Donyell Malen (PSV).

Trainer: Henk Fraser (Sparta Rotterdam)



Basisspelers

Maduka Okoye (Sparta Rotterdam)

Met concurrenten als Remko Pasveer van Vitesse en Sergio Padt van FC Groningen was de keuze niet eenvoudig, maar Okoye kende in de luwte een schitterend seizoen bij Sparta. De pas 21-jarige Nigeriaan werd in 28 wedstrijden slechts 35 keer gepasseerd en hield 10 keer de nul, indrukwekkende cijfers voor een doelman van Sparta. Met enkele fraaie reddingen hield hij zijn ploeg eerder deze week nog op de been bij FC Utrecht (0-0) en die bleken cruciaal voor het behalen van de play-offs. Robert Maaskant noemde de 1 meter 97 lange vorige week bij RTV Rijnmond een 'waanzinnige atleet', terwijl Kees Kwakman hem zondag bovenaan zijn top drie van revelaties in de Eredivisie zette. "Hij is heel interessant. Voor nul euro overgekomen van Fortuna Düsseldorf! Echt een geweldige keeper."

Denzel Dumfries (PSV)

Net als vorig seizoen is Dumfries geselecteerd als rechtsback. De zeventienvoudig international, vrijdag door bondscoach Frank de Boer opgenomen in de voorselectie voor het EK, kan terugkijken op een stabiel seizoen op hoog niveau. Het was mogelijk zijn laatste seizoen in de Eredivisie, want Dumfries steekt zijn ambitie om een transfer te maken niet onder stoelen of banken. Rob Westerhof, oud-voorzitter van Dumfries’ oude club Sparta Rotterdam, acht hem rijp voor de Premier League. “Hij is 25, A-international, heeft zich drie jaar in de basis bij PSV bewezen en spelers gaan dan op een gegeven moment naar een hoger niveau. Ook financieel zal het voor hem en PSV een prima stap zijn”, zei Westerhof eind vorige maand.

Riechedly Bazoer (Vitesse)

Het was een van de eerste dingen die trainer Thomas Letsch deze zomer bij zijn aanstelling bij Vitesse veranderde: Bazoer zou voortaan als een voetballende verdediger in de vijfmansdefensie van de Arnhemmers gaan fungeren. De tactische zet van Letsch pakte uitstekend uit. Zijn uitstekende opbouwende kwaliteiten laat Bazoer wekelijks zien: de voormalig Ajacied legt zijn crosspasses over grote afstanden probleemloos op de stropdas en heeft ook een dribbel in huis om zich uit moeilijkheden te spelen. Twee rode kaarten vormden smetjes op zijn seizoen, maar over het geheel behoorde Bazoer tot de uitblinkers in de Eredivisie.

Lisandro Martínez (Ajax)

"Een superieure speler, iets anders kunnen we niet zeggen", klonk het vorige maand in Italië na de tweede Europa League-wedstrijd tussen Ajax en AS Roma. “Martínez heeft aan de bal een ongelooflijke persoonlijkheid.” Italië merkte op wat in Nederland al enige tijd duidelijk was: Martínez heeft zich uitstekend ontwikkeld als verdediger. De Argentijn was in de eerste seizoenshelft, en in het begin van de tweede, niet altijd zeker van een basisplek. Hij speelde daarom 'slechts' 25 duels, maar is wel van grote waarde geweest voor Ajax. Hij heeft snelheid, staat positioneel sterk, is zuiver in de passing én ving het gemis van Daley Blind naar behoren op.

Owen Wijndal (AZ)

Wijndal noemde zich onlangs de beste linksback van Nederland. Concurrentie is er zeker, met spelers als Philipp Max (PSV), Nicolás Tagliafico (Ajax) en Maximilian Wittek (Vitesse). Laatstgenoemde is op de bank terechtgekomen in het Team van het Seizoen; Wijndal wordt beloond voor het feit dat hij dit seizoen misschien wel dé uitblinker was bij AZ. De vleugelverdediger veroverde niet voor niets in rap tempo een basisplaats in Oranje. Hij kende een erg constant seizoen, blijkt onder meer doordat hij samen met Ko Itakura van FC Groningen de enige veldspeler is die dit seizoen geen minuut miste.

Rai Vloet (Heracles Almelo)

Met 16 doelpunten en 7 assists was Vloet dit seizoen betrokken bij meer dan de helft van alle doelpunten die Heracles maakte in de Eredivisie (42). De aanvallende middenvelder voelt zich weliswaar ‘echt op zijn plek’ in Almelo, maar sluit een nieuwe stap omhoog niet uit. “Het moet wel iets zijn wat bij me past en wat écht een verbetering is. Ik zal Heracles niet inruilen voor een andere subtopper in de Eredivisie. Als ik in Nederland een stap maak, dan moet het naar een club in de top vier zijn. Anders heb ik absoluut niet de wil om Heracles te verlaten”, liet de zoon van oud-trainer Wiljan Vloet onlangs weten aan Omroep Brabant.

Davy Klaassen (Ajax)

Liefst tien keer maakte Klaassen dit seizoen een doelpunt waarmee hij Ajax op een voorsprong zette in de Eredivisie; negen keer ging het om de 1-0 of 0-1. De teruggekeerde gifkikker is in korte tijd een onmisbare leider geworden in de ploeg van Erik ten Hag. "Klaassen is een absolute meester in de omschakeling. Hij rouwt nooit bij balverlies en gaat altijd voorop in de strijd. Hij levert altijd", zei Ten Hag enkele weken geleden na de 2-0 zege op AZ, die te danken was aan twee treffers van Klaassen. De haast onvermoeibare jeugdexponent van Ajax maakt een goede kans op EK-deelname en dat heeft hij te danken aan zijn succesvolle terugkeer in Amsterdam.

Teun Koopmeiners (AZ)

Met vijftien doelpunten in dertig wedstrijden liep Koopmeiners dit seizoen één op twee in de Eredivisie. De middenvelder, ook goed voor vijf assists, liet zich onder meer gelden met doelpunten in topwedstrijden tegen PSV (1-3 zege en 2-0 zege) en was van grote waarde door zijn ploeg zeven keer op voorsprong te zetten. Zijn rode kaart in de vierde minuut van de uitwedstrijd tegen Willem II, die uiteindelijk met 0-1 werd gewonnen, vormde een smet op het seizoen, maar verder is er voor Koopmeiners voldoende om tevreden op terug te kijken. Hij speelde op de slotdag zijn 150ste wedstrijd voor AZ en zei na afloop niet te weten of het zijn laatste was voor de club.

Steven Berghuis (Feyenoord)

Het teleurstellende seizoen van Feyenoord zou zonder Berghuis nog veel teleurstellender zijn geweest. De buitenspeler scoorde achttien keer en gaf twaalf assists, waarmee hij qua betrokkenheid bij doelpunten een van de meest waardevolle spelers van de Eredivisie was. Op het veld verliest Berghuis de zelfcontrole nog te vaak, maar zijn meerwaarde als voetballer voor Feyenoord en voor de Eredivisie is onmiskenbaar. Het feit dat hij ondanks zijn disciplinaire uitspattingen een grote kans maakt om deel uit te maken van de definitieve EK-selectie, bewijst de potentie die ook Frank de Boer in hem ziet.

Giorgos Giakoumakis (VVV-Venlo)

Voor het eerst in de geschiedenis van de Eredivisie levert een degradant de topscorer van de competitie. En het verschil met de naaste belagers valt niet bepaald klein te noemen. Giakoumakis scoorde 26 keer, tegenover 19 doelpunten van nummer twee Donyell Malen. De Griek was verantwoordelijk voor ruim 60 procent (!) van de doelpunten die VVV dit seizoen produceerde en was daarmee met recht een vlag op een modderschuit. De bij AEK Athene weggehaalde seizoensrevelatie maakte furore met vierklappers tegen ADO Den Haag en Vitesse, in een tijdsbestek van twee weken. Hij lijkt na één seizoen al te gaan vertrekken, maar is vereeuwigd in de geschiedenisboeken van het Nederlands voetbal.

Dusan Tadic (Ajax)

Met veertien doelpunten en achttien assists was Tadic dit seizoen de 'MVP' van de Eredivisie. De Serviër miste sinds 2018 geen enkele competitiewedstrijd en leverde dit seizoen een grote bijdrage aan de 35ste landstitel van Ajax. “Dit is de beste aankoop van de laatste decennia in het Nederlandse voetbal. Dit is zijn derde seizoen en drie jaar lang presteert hij geweldig op dit niveau, dat vind ik waanzinnig”, zei Pierre van Hooijdonk eerder deze maand bij Studio Voetbal. Voor Ajax is het te hopen dat Tadic volgend seizoen nog steeds in Amsterdam voetbalt, want van sleet is nog geen sprake bij de 32-jarige aanvoerder.

Trainer

Henk Fraser (Sparta Rotterdam)

Sparta bereikte de hoogste eindklassering sinds 1996, toen de club zesde werd. Henk Fraser loodste de club voor het eerst in de geschiedenis naar de play-offs om Europees voetbal. Het is een bijzonder knappe prestatie, temeer omdat Sparta de veertiende begroting van de Eredivisie heeft. Het trainerschap van Fraser wordt gekenmerkt door realisme. "Het is niet snel goed. ‘Jullie zouden frivoler moeten spelen’, zeggen critici soms. Dan denk ik: ‘Frivool? Hebben wij een Ziyech dan, of een Tannane?’ Realistisch. Dat ben ik altijd geweest, en dat zal ik ook altijd blijven", zei hij deze week in het Algemeen Dagblad. "Eenvoudigweg omdat het volgens mij de manier is om het verst te komen met een elftal. We kennen bij Sparta onze kwaliteiten, maar ook onze beperkingen."