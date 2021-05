Mount treedt met uitverkiezing in voetsporen Terry, Lampard en Drogba

Dinsdag, 18 mei 2021 om 11:28 • Rian Rosendaal

Mason Mount is verkozen tot Speler van het Jaar bij Chelsea. De aanvallende middenvelder kreeg in de afgelopen periode de meeste stemmen van supporters van de Londense club. Mount treedt met de uitverkiezing in de voetsporen van clubiconen als John Terry, Frank Lampard, Gianfranco Zola, Petr Cech en Didier Drogba. Ruud Gullit wist de prijs als speler-manager in de wacht te slepen in het seizoen 1995/96.

Mount krijgt de prijs dinsdagavond uitgereikt, als Chelsea voor het eerst sinds december weer met publiek speelt op Stamford Bridge. The Blues staan op eigen veld tegenover Leicester City, zaterdag nog te sterk voor het elftal van manager Thomas Tuchel (0-1) in de finale van de FA Cup. De voormalig middenvelder van Vitesse was onder Lampard al een vaste waarde en sinds de komst van Tuchel in januari is zijn status niet veranderd. Mount kwam tot dusver tot 51 wedstrijden (3.982 speelminuten) in alle competities, meer dan welke speler dan ook bij Chelsea.

In die reeks wedstrijden was Mount verantwoordelijk voor negen doelpunten en acht assists. Alleen de vorig jaar aangetrokken Timo Werner (twaalf doelpunten en veertien assists) doet het op dat vlak nóg beter dan de pas 22-jarige middenvelder. Mount tekende in het heenduel in de halve finale van de Champions League met Real Madrid (2-0) voor de belangrijke tweede treffer. Mede hierdoor staat Chelsea op 29 mei in de finale tegenover Manchester City. Daarnaast verdedigt hij met zijn club de vierde plaats en het bijbehorende Champions League-ticket. De voorsprong op nummer vijf Liverpool bedraagt slechts een punt. Chelsea speelt na Leicester-thuis alleen nog tegen Aston Villa op 23 mei.