KNVB snapt niets van klappende Feyenoord-spelers en start vooronderzoek

Maandag, 17 mei 2021 om 14:56 • Yanick Vos

De onafhankelijke aanklager betaald voetbal van de KNVB start een vooronderzoek naar de gebeurtenissen in De Kuip zondag. Tijdens de wedstrijd Feyenoord - RKC Waalwijk (3-0) drongen in de tweede helft tientallen supporters het stadion binnen. Op de tribune werd vuurwerk afgestoken, dat op het veld werd gegooid. Scheidsrechter Bas Nijhuis was genoodzaakt om de wedstrijd vijf minuten stil te leggen.

De Feyenoord-fans staken vuurwerk, fakkels en rookbommen af in De Kuip. De spelers van Feyenoord klapten op hun beurt richting de supporters, waarna de aanhang uiteindelijk het stadion verliet. "Het is vanuit iets heel positiefs bedoeld, denk ik", reageerde Berghuis na afloop tegenover ESPN. "Om ons te steunen richting de play-offs. Zo hebben we het opgevat als team. Ik zit hier nu vijf jaar en ben eigenlijk wel wat gewend. Zo kennen we ze eigenlijk wel. Het stadion is dicht dus ze kunnen eigenlijk niet naar binnen. Dit had ik niet verwacht." Aan de hand van camerabeelden hoopt Feyenoord de supporters die in het stadion zijn gekomen te identificeren. Voor hen dreigt een stadionverbod.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De KNVB laat in een reactie aan NRC weten geen begrip te hebben voor de reactie van de applaudiserende spelers. "In 2019 is het betaald voetbal in samenwerking met justitie en politie tot afspraken gekomen om vuurwerkgebruik rondom het voetbal aan te pakken”, aldus een woordvoerder van de bond. "Er zijn ook duidelijke afspraken dat spelers gelijk naar binnen gaan als er vuurwerk op het veld wordt gegooid. Wij snappen dan ook niet dat de spelers van Feyenoord op het veld bleven applaudisseren en de supporters daarmee belonen voor eerst het plegen van huisvredebreuk en daarna het gooien van vuurwerk op het veld.”

Feyenoord denkt dat supporters zich eenvoudig toegang konden verschaffen tot het stadion. Stadiondirecteur Jan van Merwijk vermoedt dat er een sleutel in omloop is bij de supporters, zo vertelde hij zondagavond aan ESPN. Tijdens de wedstrijd tegen RKC Waalwijk (3-0) drongen honderden fans stadion De Kuip binnen. "Dat hebben we zelf ook nog in onderzoek", reageerde Van Merwijk op de vraag hoe het incident kon plaatsvinden. "We hebben er beelden van. We hebben het vermoeden dat er een sleutel in omloop is. Omdat we voorbereid waren op de aangekondigde actie, hadden we alles afgesloten." Geheel onverwacht kwamen de ongeregeldheden echter niet voor Feyenoord. "Er was een oproep, waar we uiteraard bekend mee waren, om de ploeg te steunen in de tweede helft en na afloop van de wedstrijd. We hebben ons uiteraard voorbereid op zo'n actie. Het leek allemaal goed te gaan, maar daarna sloeg het snel om in een wat vervelendere actie."