Vink waarschuwt voor Perr Schuurs-scenario: ‘Houd je dat in je achterhoofd?’

Zondag, 16 mei 2021 om 11:35 • Rian Rosendaal

Sam Beukema kan niet wachten om bij AZ te beginnen. De verdediger van Go Ahead Eagles heeft naar eigen zeggen met volle overtuiging gekozen voor een contract in AZ. Marciano Vink houdt een slag om de arm en vergelijkt de situatie van Beukema met die van Perr Schuurs. De centrumverdediger is drie jaar na zijn overstap van Fortuna Sittard naar Ajax nog steeds geen vaste waarde in het elftal van trainer Erik ten Hag.

"Maar je beseft wel dat als je zeg maar in Nederland naar een topclub gaat, dat er in die kleedkamer en in die selectie een bepaalde hiërarchie is?", opent Vink zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "En dat er ook zomaar een kans is, Perr Schuurs bijvoorbeeld. Die was bij Fortuna Sittard aanvoerder, daar draaide alles om. Die komt bij Ajax en die heeft wel heel lang op zijn moment moeten wachten. En toen dat moment er was, was het eigenlijk niet goed genoeg. Houd je dat ook in je achterhoofd of ben jij nu alleen lang leve de gloria?", legt Vink als vraag voor aan Beukema.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Natuurlijk, dat houd je ook in je achterhoofd en ik weet ook hoe zijn (Schuurs, red.) ontwikkeling is geweest van aanvoerder bij Fortuna naar Ajax", geeft Beukema antwoord. "Maar ik ben geen Perr Schuurs natuurlijk." Vink snapt de uitleg van de verdediger, maar heeft nog wel een andere kanttekening. "Het is natuurlijk zo dat er wel een selectie staat (bij AZ, red.) met ervaren verdedigers en dat jij daarin je weg moet vinden. Het kan zes maanden duren maar ook een week. Dat moet je wel goed in de gaten houden en dat je de vrolijkheid die je nu hebt niet verliest", geeft de analist als waarschuwing mee.

"Dat zeker niet en daar heeft u ook helemaal gelijk in. Ik weet wel van mezelf dat ik wel heel gretig en eager ben om te proeven aan een hoger niveau en ook zo snel mogelijk alles wil opzuigen", toont Beukema andermaal zijn ambitie. "Ik denk dat ik mij wel vrij snel kan aanpassen in die nieuwe omgeving bij AZ. En natuurlijk heb ik respect voor de jongens die er al langer zitten en die het al hebben laten zien. Alleen, ik kijk er heel erg naar uit en ik heb er ook heel veel vertrouwen in. En ik voel ook dat er nog veel meer in het vat zit", aldus Beukema, die door Hans Kraay junior wordt omschreven als 'de nieuwe Ron Vlaar'.