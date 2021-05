Ferran Torres klopt op de deur bij Guardiola met hakdoelpunt én hattrick

Vrijdag, 14 mei 2021 om 23:03 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:11

Manchester City heeft vrijdagavond in een doelpuntenfestijn aan het langste eind getrokken. De kersverse landskampioen ging op bezoek bij Newcastle United, dat met 3-4 verslagen werd. Ferran Torres startte in de basis en was de grote man aan de kant van City met een hattrick. Zijn eerste treffer was er een om in te lijsten: met zijn hak werkte hij op waanzinnige wijze de 1-2 tegen de touwen. Nathan Aké kreeg een basisplek en veroorzaakte een penalty, waaruit Newcastle via Joelinton op 2-2 kwam. Er stond weinig op het spel in het Premier League-duel: Newcastle was al zeker van handhaving, terwijl de ploeg van Aké en consorten zich al verzekerd had van de landstitel.

Manager Josep Guardiola had een verrassing in petto onder de lat, daar Scott Carson de voorkeur kreeg boven Ederson. De 35-jarige doelman maakte zijn debuut voor City en keepte voor het eerst in tien jaar een Premier League-duel. Zijn laatste optreden dateert van mei 2011, toen Carson namens West Bromwich Albion in actie kwam tegen Newcastle. “Ik dacht dat mijn Premier League-tijd er wel op zat, maar gelukkig heb ik nooit opgegeven”, zo klonken de woorden van de sluitpost voor de camera van Sky Sports voorafgaand aan het duel met City.

Namens de bezoekers was het Aké die de eerste serieuze mogelijkheid van de wedstrijd noteerde, toen hij na zeven speelminuten op aangeven van Rodri naast schoot. Newcastle was terughoudend in het eerste kwart van de wedstrijd, maar vond wel de openingstreffer. Het was Emil Krafth die uit een corner van Jonjo Shelvey binnenknikte: 1-0. De man van de assist zou tien minuten later nog de lat raken uit een vrije trap. De gelijkmaker van City viel ruim vijf minuten voor het rustsignaal. Het was João Cancelo die zijn schot dusdanig van richting veranderd zag worden dat doelman Martin Dúbravka capituleerde: 1-1. Even later maakte Torres er op wonderbaarlijke wijze 1-2 van.



De rechtsbuiten van dienst verschalkte Dúbravka met een acrobatische hakbal uit een voorzet van Ilkay Gündogan. De thuisploeg kwam diep in blessuretijd van de eerste helft toch nog langszij. Aké haalde het standbeen van Allan Saint-Maximin onderuit in het zestienmetergebied, waarna arbiter Kevin Friend op advies van de videoscheidsrechter een strafschop toekende. Joelinton maakte vanaf elf meter geen fout: 2-2. In de 62ste minuut kreeg ook Joseph Willock een kans om uit een penalty te scoren, nadat hij zelf onderuit werd gehaald door Kyle Walker. Carson stopte de inzet, maar in de rebound trof Willock alsnog doel: 3-2.

Lang kon Newcastle echter niet genieten van de voorsprong, daar the Citizens de stand twee minuten later al nivelleerden. Gabriel Jesus bezorgde het leer na een fraaie actie over de rechterflank bij Torres, die ter hoogte van de vijfmeterlijn stond en de 3-3 binnenschoot. Daarmee was de doelpuntenhonger van de Spanjaard nog niet gestild, want hij zou uiteindelijk de wedstrijd nog beslissen. Cancelo maakte ruimte voor het schot en schoot van circa 25 meter hard op de paal. Torres kreeg het leer uit de rebound voor zijn voeten, en voltooide van dichtbij zijn ‘valse’ hattrick: 3-4.