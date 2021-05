Brian Brobbey hoopt zelf óók op een snelle terugkeer bij Ajax

Vrijdag, 14 mei 2021

Brian Brobbey heeft voor het eerst (indirect) gereageerd op de uitlatingen van Erik ten Hag dat Ajax hem meteen wil terugkopen van RB Leipzig. De negentienjarige spits, die transfervrij heeft getekend bij de Duitse topclub, laat in gesprek met Ajax TV opmerkelijk genoeg weten over een paar jaar alweer terug te willen keren in Amsterdam.

Brobbey, dit seizoen goed voor 6 goals in 18 officiële duels voor Ajax 1, wordt gevraagd naar zijn doelen bij RB Leipzig. "Ik wil belangrijk worden in Duitsland. Ik wil veel doelpunten maken en prijzen proberen te pakken", aldus de centrumspits, die zonder dat hij er specifiek naar gevraagd wordt begint over een terugkeer bij Ajax. "Over een paar jaartjes ben ik hopelijk alweer terug, hier thuis. Wat ik het meeste aan Ajax ga missen? Alles."

Ajax denkt serieus aan het terugkopen van Brian Brobbey, zo vertelde Ten Hag donderdag op de persconferentie na de overwinning tegen VVV-Venlo (3-1). De trainer meldde dat directeur spelerszaken Marc Overmars 'bezig' is met de rentree van de spits, hoewel het niet duidelijk is of dat scenario realistisch is. "Ik weet nog niet hoe Brobbey daar precies instaat", zei Ten Hag. "Hij is daar zelf nog niet heel uitgesproken over geweest. Maar dat snap ik ook wel. Hij heeft daar nog niet eens een wedstrijd gespeeld."

Ploeggenoot Jurriën Timber, die ook onderdeel is van het interview met Brobbey, reageert op het afscheid van zijn ploeggenoot naar Leipzig. "Ik denk dat hij het heel goed gaat doen, ik heb alle vertrouwen in hem", stelt de negentienjarige verdediger, die in de EK-voorselectie van Oranje. "Als hij fit is en conditioneel goed begint, dan is hij niet te stoppen. Ook in Duitsland niet. Dat heb je ook gezien op Europees niveau. Dan kunnen ze hem gewoon niet houden. We gaan hem sowieso missen."

Brobbey ontpopte zich dit seizoen als supersub bij het eerste van Ajax, maar aan het begin van het seizoen was zijn rol nog compleet anders. "Ik begon bij Jong Ajax", memoreert hij. "Ik had nog niet zo'n goede conditie, zei Erik tegen me. Ik heb daar veel wedstrijden gespeeld. De trainer zat ook vaak naar ons te kijken. Ik liet me daar gelden en toen mocht ik tegen Fortuna Sittard op de bank zitten. In mijn debuutwedstrijd heb ik ook gelijk gescoord, toen bleef ik bij het eerste."