PSV overtuigde met ‘oprechte belangstelling’: ‘Ik kon ook naar Engeland’

Donderdag, 13 mei 2021 om 12:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:10

Ibrahim Sangaré heeft nog geen moment spijt gehad van zijn keuze voor PSV. De verdedigende middenvelder, vorig jaar voor negen miljoen overgenomen van het Franse Toulouse, had tijdens de verkennende gesprekken met de PSV-leiding al direct een prettig gevoel. Sangaré wil er dan ook alles aan doen om van zijn avontuur in Eindhoven een groot succes te maken.

"Ik voelde oprechte belangstelling van PSV in mij als persoon", onthult Sangaré in een vraaggesprek met supportersmagazine PSV Supporter. "Natuurlijk, je kunt altijd naar een andere club verkassen. Maar als je je écht gewild voelt, en PSV deed er alles aan om mij aan te trekken, dan streelt dat. Ik kon inderdaad ook naar Engeland. Ik heb gekeken naar de sportieve uitdaging. Het verhaal en het project van PSV spraken me erg aan", deelt de middenvelder een compliment uit aan zijn werkgever.

Sangaré geeft een inkijkje in hoe het contact met PSV vorig jaar zomer tot stand kwam. "Toen PSV interesse toonde, heb ik via Whatsapp twee keer met Nicolat Isimat-Mirin gesproken die op huurbasis met mij bij Toulouse speelde", verwijst de controleur naar de verdediger die enige tijd uitkwam in het Philips Stadion. "Hij heeft me veel goeds verteld over de clubleiding van PSV. Hij heeft me echt enthousiast gemaakt over het project van PSV. Zijn woorden hebben zeker geholpen om ervoor te kiezen naar Eindhoven te komen."

De miljoenenaankoop van vorig jaar wordt in zijn eerste jaar in Nederland niet gelijk kampioen. Voor PSV is de tweede plaats het hoogst haalbare dit seizoen. De ambitieuze Sangaré richt de blik echter nu al op de volgende jaargang. "We gaan er alles aan doen om dan de landstitel te winnen", aldus de middenvelder uit Ivoorkust, die niet met zekerheid kan zeggen hoelang hij het shirt van PSV zal dragen. "Ik wil verder niet over een carrièreplanning nadenken. Ik wil eerst hier mijn sporen nalaten. Dat kan ik alleen maar doen door de club te helpen een prijs te winnen. Dat is mijn doel." PSV sluit het seizoen af met wedstrijden tegen PEC Zwolle (donderdag) en FC Utrecht (zondag).