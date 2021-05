Chelsea presenteert nieuw shirt met piano spelende Ziyech: ‘Shit of a jersey’

Donderdag, 13 mei 2021 om 09:15

Chelsea heeft het thuisshirt voor het seizoen 2021/22 bekendgemaakt. In een presentatievideo, waarin onder meer Hakim Ziyech op een piano te zien is, via de officiële kanalen wordt het nieuwe shirt gelanceerd. Het nieuwe shirt van Chelsea heeft zowel een zigzaggend- als een blokjesmotief, terwijl de accenten op het traditioneel blauwe tricot geel zullen zijn.

Chelsea schrijft op Twitter dat het shirt geïnspireerd is op de jaren zestig. Dat wordt kracht bijgezet in de presentatievideo, waarin onder meer Ziyech, Timo Werner en Tammy Abraham figureren. De meeste fans reageren op Twitter niet al te enthousiast op het ontwerp van Nike. Zo wordt er gesproken van een shit of a jersey. “Still shit, we willen een classy shirt en geen kopie van het shirt van Kroatië”, schrijft een andere fan. Chelsea zal het nieuwe shirt dragen in de resterende wedstrijden van dit seizoen: de FA Cup-finale tegen Leicester City, de competitiewedstrijden tegen Leicester City en Aston Villa en de Champions League-finale tegen Manchester City.

It's that time of the season. ????



Introducing our new 2021/22 @NikeFootball home kit. Inspired by the 60s, but as fresh as they come ?? ft. @TheZombiesMusic#ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/aPpMtgcdJF — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 13, 2021