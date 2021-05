Atlético Madrid wint en is nog twee zeges verwijderd van landstitel

Woensdag, 12 mei 2021 om 23:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:55

De eerste landstitel van Atlético Madrid in zeven jaar tijd is na woensdagavond een stuk dichterbij. Het team van trainer Diego Simeone was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Real Sociedad in LaLiga en is zodoende nog maar maximaal twee overwinningen verwijderd van het eerste kampioenschap sinds 2013/14. Atlético komt op 80 punten en hoopt dat stadsgenoot en regerend landskampioen Real Madrid, 75 punten, donderdag punten verspeelt in en tegen Granada. De teller van Barcelona, dat dinsdagavond remiseerde bij Levante (3-3), staat op 76 punten.

De intenties van Atlético waren vanaf minuut één al duidelijk zichtbaar. Het team van Simeone wilde het duel in het Wanda Metropolitano zo snel mogelijk beslissen en voorafgaand aan de 1-0 in de vijftiende minuut waren er al grote kansen via Luis Suárez, die te hoog mikte na een pass van Marcos Llorente, en daarna kwam ook Llorente oog in oog met doelman Alejandro Remiro niet tot een doelpunt. Na een kwartier was het wel raak. Yannick Ferreira Carrasco werkte de bal van dichtbij door de benen van Remiro toen hij de bal perfect kreeg aangespeeld van Llorente: 1-0.

Yannick Ferreira Carrasco door de benen van Alex Remiro ?? Een snelle voorsprong voor Atleti ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiRealSociedad pic.twitter.com/7Ppfj0eUVl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 12, 2021

Real Sociedad, met Alexander Isak in de punt van de aanval, probeerde na de tegentreffer terug in de wedstrijd te komen, maar de defensie van Atlético verdedigde uitstekend. Na nog geen half uur spelen verscheen de 2-0 op het scorebord: na een pass van Suárez werkte Ángel Correa het leer in de verste hoek achter Remiro. De grootste kans voor de ploeg van trainer Imanol Alguacilin de eerste helft was na 36 minuten spelen: doelman Jan Oblak en de paal konden voorkomen dat Isak de aansluitingstreffer maakte.

Suárez kreeg in de eerste tien minuten na de pauze twee kansen om het duel in het slot te gooien, maar het was niet de avond van de Uruguayaan. Real Sociedad bleef in de tussentijd op zoek naar een aansluitingstreffer en was daar na 66 minuten dichtbij toen Oblak een inzet van Portu keerde. Het duel ging richting de slotfase op en neer: oog in oog met Remiro mikte Suárez de bal naast en Portu schoot zelfs op de paal. De rebound van Jon Bautista werd door Stefan Savic van richting veranderd en het schot van Martin Merquelanz ging over.

Igor Zubeldia tikte acht minuten voor tijd alsnog van dichtbij de 2-1 binnen, maar tot meer waren de strijdende Basken niet in staat. Atlético maakt zich nu op voor een thuisduel met Osasuna, komende zondag, terwijl Barcelona in eigen huis aantreedt tegen Celta de Vigo en Real Madrid drie dagen na het uitduel met Granada op bezoek gaat bij Athletic Club.