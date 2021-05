Marco Silva dwarsboomde met één belletje toptransfer voor Ajax: ‘Zet alles stop’

Woensdag, 12 mei 2021 om 10:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:48

Marco Silva heeft een boekje opengedaan over het moment waarop hij in 2017 Richarlison voor de neus van Ajax wegkaapte. De voormalig manager van Watford gooide op het laatste moment alles om en voorkwam daarmee dat de Braziliaan naar Amsterdam vertrok. Richarlison was dusdanig onder de indruk van het telefoontje van de Portugese oefenmeester dat hij niet veel later voor twaalf miljoen euro overkwam van Fluminense en bij Watford tekende.

Silva onthult tegenover the Guardian hoe het plan om Richarlison te halen werd vormgegeven tijdens een trainingskamp in Oostenrijk. "Na veel research te hebben gedaan zagen we Richarlison als een optie. Ik kan me nog herinneren dat ik 's nachts hele wedstrijden van hem heb zitten kijken", vertelt de voormalig oefenmeester van Watford. "Ik belde zijn zaakwaarnemer, die ik al kende, en hij vertelde me: 'Sorry, maar Richarlison vliegt maandag naar Nederland om te tekenen bij Ajax'. Ik antwoordde: 'Nee, zet alles stop. Ik wil ten koste van alles Richarlison vastleggen voor Watford.' Ik kreeg vervolgens het nummer van Richarlison, belde hem en sprak hem in het Portugees."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Richarlison knokte zich bij Watford al snel in de basis en werd een seizoen later opgepikt door Everton, dat liefst 45 miljoen euro voor hem neertelde. Ook op Goodison Park geldt de Braziliaanse aanvaller als basiskracht en vormt hij een belangrijk aanvalsduo met Dominic Calvert-Lewin. Ook Richarlison liet tegen Silva weten op het punt te staan voor Ajax te tekenen. "Ik zei: 'Nee, dat doe je niet. Je gaat naar Watford'", vertelde Silva hem. "Ik vertelde hem dat ik hem met alles zou steunen en dat de Premier League groter is dan de Eredivisie. Richarlison klonk vrolijk."

Uiteindelijk lukte het Silva om Richarlison te verleiden tot een overgang naar Watford, ondanks dat hij naar eigen zeggen bij Ajax meer kon verdienen en Champions League-voetbal zou spelen. Silva: "Ik moest de eigenaar van Watford er nog van zien te overtuigen om het Ajax-bod te evenaren en om dus veel geld neer te leggen voor een hele jonge Braziliaan die nog nooit eerder in Europa had gespeeld. We hebben uiteindelijk samen weten te voorkomen dat hij naar Nederland zou vliegen. Twee dagen later verscheen hij op het trainingsveld van Watford."