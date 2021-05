Barcelona bereikt akkoord en heeft eerste aanwinst voor 2021/22 binnen

Dinsdag, 11 mei 2021 om 14:25 • Rian Rosendaal

Niets lijkt een overgang van Eric García naar Barcelona nog in de weg te staan. Goal meldt dinsdag dat er een akkoord is bereikt met de centrumverdediger van Manchester City en dat er op korte termijn een contract zal worden getekend. De verwachting is dat García na afloop van dit seizoen zijn handtekening zet onder de verbintenis in het Camp Nou. Barcelona hoeft geen transfersom neer te leggen, want de Spaanse mandekker verlaat Engeland met een transfervrije status.

Normaal gesproken wordt García, met zeven interlands voor Spanje achter zijn naam, nog vóór de start van het EK officieel gepresenteerd als eerste aanwinst van Barcelona voor aankomend seizoen. De pas twintigjarige verdediger liet de leiding van Manchester City enige tijd geleden al weten niets te voelen voor een langer verblijf bij de Champions League-finalist. Het is zijn grote droom om uit te komen voor Barcelona, waar hij ook jarenlang deel uitmaakte van de jeugdopleiding. Vier jaar na zijn vertrek bij de titelkandidaat uit LaLiga keert García dus terug bij zijn grote liefde uit Catalonië.

Er is García veel aan gelegen om terug te keren bij Barcelona, want hij gaat akkoord met een aanbod dat veertig procent lager ligt dan de eerste aanbieding van enkele maanden geleden. Barcelona bood García in januari de mogelijkheid om alvast een voorcontract te tekenen. Men had die optie omdat de verdediger gezien zijn aflopende contract vanaf 1 januari met andere clubs mag praten. Volgens Goal is de aanwezigheid van Joan Laporta, die in maart terugkeerde als voorzitter, een belangrijke factor in de beslissing van de Spanjaard om voor Barcelona te kiezen. Het sterk verlaagde bod is geen enkel probleem voor het product van La Masia, zo klinkt het.

García wist mede door de forse concurrentie bij Manchester City van Rúben Dias, John Stones en Aymeric Laporte nooit definitief door te breken. Onder manager Josep Guardiola kwam hij in de afgelopen vier seizoenen tot 33 wedstrijden in alle competities. Volgens verschillende Spaanse media staan Memphis Depay en Erling Braut Haaland ook nog steeds op het lijstje van Barcelona, al is het afwachten of de aanvallers van respectievelijk Olympique Lyon en Borussia Dortmund daadwerkelijk binnengehaald kunnen worden.