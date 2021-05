Geëmotioneerde Robben staat open voor EK-deelname: ‘Dan kom ik’

Zondag, 9 mei 2021 om 14:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:50

Met tranen in de ogen verscheen Arjen Robben na afloop van het duel tussen FC Emmen en FC Groningen voor de camera's van ESPN zondagmiddag. De aanvaller, die voor het eerst sinds september vorig jaar weer eens in de basis stond bij een wedstrijd in de Eredivisie, luisterde zijn basisplek op met twee assists en een klinkende overwinning. Trainer Danny Buijs haalde hem uiteindelijk na tachtig minuten spelen naar de kant voor Jörgen Strand Larsen. Robben gaf aan zich beschikbaar te stellen voor Oranje, mocht de situatie zich voordoen.

De laatste keer dat Robben in een Eredivisiewedstrijd aan de aftrap verscheen, was op de eerste speeldag in de thuiswedstrijd tegen PSV. Daarna viel hij nog wel drie keer in, om zondag voor de tweede keer dit seizoen vanaf de eerste minuut te starten. "Dit is wat ik wilde", aldus een zichtbaar geëmotioneerde Robben na afloop van het gewonnen duel. "Ik wilde de club helpen en je wilt voetballen. Als het dan mag en het lukt, dan ben ik heel blij, ja. Dat doet me veel."

Het seizoen van Robben wordt gekenmerkt door blessureleed. Een maand geleden maakte hij zijn eerste speelminuten van dit kalenderjaar in de verloren thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (0-2). Vervolgens kwam hij eveneens een half uur in actie tegen Sparta Rotterdam (1-2 verlies), om tegen Emmen voor het eerst dit seizoen te zegevieren. "Het is gewoon een lange weg en je hoopt op meer", vervolgt Robben. "Je verwacht er meer van. Dan is het zwaar en moeilijk, ik ben blijven knokken. Die beloning moet een keer komen."

Arjen Robben breekt tijdens interview ?? "Ik wilde zo graag" — ESPN NL (@ESPNnl) May 9, 2021

Dat Robben zijn emoties de vrije loop liet, had hij zelf ook niet verwacht. "Je bent en blijft heel erg gefocust, je bent er zo mee bezig, elke dag weer. Je doet er alles aan. Je wilt jezelf fit houden. Het is niet makkelijk. Als het dan een keer mag lukken komt dat er dan uit. Ik kan niks anders dan keihard mijn best doen. Met heel veel steun en iedereen die zijn steentje bijdraagt. Iedereen helpt mee en werkt mee. Maar uiteindelijk wil je op dat veld komen en voetballen. Morgenvroeg heb ik waarschijnlijk een rolstoel nodig. Dat maakt niet uit. Dit maakt alles goed."

Robben werd door de aanwezige pers gevraagd naar een eventuele rol bij het Nederlands elftal komende zomer. De aanvaller van Groningen gaf aan dat hij deelname aan het EK niet uitsluit, mocht bondscoach Frank de Boer hem nodig hebben. "Dan kom ik", liet Robben de aanwezige pers weten. "Toen ik afgelopen zomer hiermee begon was het EK wel iets uit mijn stoutste dromen. Eerst maar realistisch blijven en kijken hoe het de komende weken gaat. Daarna zien we verder."

Groningen kende op bezoek bij Emmen weinig moeite met de nummer zestien van de Eredivisie. De twee assists van Robben werden beide afgerond door Alessio da Cruz. Daarvoor had Bart van Hintum de ploeg van Buijs al op voorsprong gezet. Het slotakkoord kwam van de voet van Paulos Abraham, die met links raak schoot op aangeven van Ko Itakura. "Als ik dan zo'n wedstrijd als vandaag zie. Ik mag lekker meedoen en ik heb als een kind plezier gehad 75 minuten lang. Als ik nog belangrijk kan zijn voor de ploeg met twee assists, ben ik heel gelukkig", aldus een tot tranen geroerde Robben.