‘Brobbey schijnt steeds minder tevreden te zijn dat hij dat getekend heeft'

Zaterdag, 8 mei 2021 om 08:37 • Laatste update: 08:40

Er zijn signalen dat er bij Ajax nagedacht wordt over het terugkopen van Brian Brobbey, zo vertelt Mike Verweij in de voetbalpodcast van De Telegraaf. De negentienjarige spits verkast aan het einde van het seizoen naar RB Leipzig, waar hij zijn handtekening heeft gezet onder een vierjarig contract. Verweij, Ajax-watcher van De Telegraaf, zegt in Kick-Off dat Brobbey steeds minder tevreden schijnt te zijn met zijn overstap naar RB Leipzig.

“Brobbey heeft voor vier jaar getekend bij Leipzig, dus die is in principe weg”, zo begint Verweij. “Alleen Brobbey schijnt steeds minder tevreden te zijn dat hij dat contract getekend heeft. Dat zal hij zelf nooit roepen, want het is een trotse jongen. Maar de trainer Nagelsmann is naar Bayern München, de technisch directeur (Markus Krösche, red.) is na een conflict vertrokken. Hij was het niet eens over de toekomstvisie van de club. Dus de twee mensen die zich sterk gemaakt hebben voor zijn komst naar Leipzig zijn gewoon vertrokken. Nu Mourinho is aangesteld bij AS Roma, is de kans groot dat Justin Kluivert daar weggaat. Mourinho was al gek van Kluivert toen hij nog bij Ajax speelde, dus die zal hem wel terughalen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Tja, dan zit je daar als Brobbey in het voormalig Oost-Duitsland. Toch niet het meest tolerante deel van Duitsland. Ik kan me voorstellen dat hij denkt: nou, ik had toch iets anders moeten beslissen. Ik denk dat dat gevoel bij Ajax ook wel leeft, dus ik stelde de vraag of het een gekke gedachte was om Brobbey voor hij één minuut in Leipzig heeft gespeeld weer terug te halen”, gaat Verweij verder. Ajax-trainer Erik ten Hag zei vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Feyenoord dat Brobbey ‘wat hem betreft mocht blijven’ en dat hij het zou overwegen als het een optie zou zijn.

“Het is weleens gebeurd, ja. Maar het gaat je een hoop geld kosten. Die Duitsers zijn niet dom, zij weten ook wat Mike schetst. Ik denk dat Ajax op dit moment niet zoveel geld kwijt wil aan een spits die zich ook nog moet bewijzen. Je moet maar afwachten hoe ver hij gaat komen”, zo haakt Valentijn Driessen in. Verweij stelt dat dit ‘relatief’ is, als Ajax hem voor vijf tot tien miljoen euro terugkoopt van RB Leipzig. Driessen: “Die jongen heeft een vierjarig contract. Dan ga je hem niet voor vijf miljoen euro terughalen.”

“Tenzij de nieuwe beleidsbepalers bij Leipzig zeggen: ‘Die is door onze voorgangers gekocht, wat moeten we ermee? Ik heb liever een andere spits’. Dat zou een opening kunnen zijn. Als Ajax hem dan over drie of vier jaar voor dertig tot veertig miljoen euro verkoopt, is het misschien wel de beste zet ooit geweest”, reageert Verweij. De Ajax-watcher van De Telegraaf krijgt de vraag of hij dit zelf bedacht heeft of dat hier daadwerkelijk signalen voor zijn.

“Er zijn signalen dat dit speelt binnen de club, er wordt over nagedacht. Hoe reëel het is, moet de komende weken blijken. Leipzig gaat nu heel hard roepen dat hij niet te koop is, want dan schiet de prijs ook weer omhoog. Dan gaat Brobbey roepen dat hij gewoon naar Leipzig gaat. Achter de schermen wordt wel degelijk gekeken wat er mogelijk is”, antwoordt Verweij. “Dat Ajax op zoek is naar een spits, is omdat ze vrij zeker weten dat ze niet verder gaan met Danilo en Traoré. Dan heb je een spits nodig, ook omdat Huntelaar is vertrokken.”

Verweij benadrukt dat Brobbey al enorm twijfelde tussen een langer verblijf bij Ajax of een overstap naar RB Leipzig. “Na die wedstrijd tegen Lille heeft hij tegen Overmars gezegd dat hij wilde blijven, zijn zaakwaarnemer moest het rond maken. Dus hij twijfelde heel erg. Ik hoop dat hij daar de pannen van het dak gaat spelen. Maar als je ergens naartoe gaat, een nieuwe competitie, nieuwe omgeving, voor het eerst op jezelf en er zijn geen bekenden, tja.”