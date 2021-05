Arsenal blaast interesse in André Onana nieuw leven in

Vrijdag, 7 mei 2021 om 15:04 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:10

Arsenal is opnieuw in de markt voor André Onana, zo weet Goal vrijdag te onthullen. Een en ander is wel afhankelijk van het hoger beroep dat is aangetekend tegen de schorsing van een jaar vanwege het gebruik van het verboden middel Furosemide. Het sporttribunaal CAS buigt zich in juni over de kwestie en nog dezelfde maand zal een definitieve uitspraak komen. De advocaten van Onana geloven dat de schorsing, die loopt tot februari 2022, kan worden teruggebracht tot acht maanden. Een zomers vertrek bij Ajax wordt in dat geval een stuk reëler.

De interesse van Arsenal in Onana is niet nieuw, want in januari, voordat de schorsing definitief werd, was de Ajax-doelman al in beeld bij the Gunners. Er is destijds ook contact geweest tussen het management van Onana en de Noord-Londense club. Arsenal zocht met spoed een keeper na het vertrek van Emiliano Martínez naar Aston Villa en de matige optredens van Alex Runarsson. Met name technisch directeur Edu was zeer onder de indruk van de sluitpost van Ajax, maar het ontbrak Arsenal aan financiële middelen om een bod neer te leggen in Amsterdam. In plaats daarvan werd Mat Ryan in de winterstop op huurbasis overgenomen van Brighton & Hove Albion.

Volgens Goal verlangt Ajax omgerekend ongeveer veertien miljoen euro voor Onana. Gezien het feit dat zijn contract in de Johan Cruijff ArenA afloopt in 2022 kan een bod van tussen de zeven en negen miljoen euro wellicht ook voldoende zijn om de doelman over te nemen van Ajax. Naast Arsenal houden ook clubs uit de Bundesliga en Ligue 1 de situatie rondom de geschorste Ajacied nauwlettend in de gaten. Ajax heeft meermaals geprobeerd om zijn verbintenis te verlengen, maar de onderhandelingen tussen beide partijen zijn inmiddels stilgelegd. Directeur voetbalzaken Marc Overmars sluit een transfervrij vertrek in 2022 niet uit, al is het volgens hem ook mogelijk dat de kampioen van Nederland hem deze zomer weet te verkopen. Onana werd eerder al genoemd bij onder meer Chelsea en Manchester United.

Arsenal lijkt ondertussen rekening te houden met een voortijdig vertrek van eerste doelman Bernd Leno. De Duitser liet onlangs weten dat 'openstaat voor alles', ondanks een doorlopend contract tot medio 2023. "Wat de toekomst zal brengen weet ik niet, maar alles is bespreekbaar. Een nieuw avontuur elders is niet uitgesloten. Ik sta nog twee jaar onder contract, dus ik sta niet echt stil bij mijn toekomst. Ik ben in ieder geval niet in gesprek met de club momenteel", aldus Leno.