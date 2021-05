Cavani behoedt Man United voor problemen tegen verrassend AS Roma

Donderdag, 6 mei 2021 om 22:52 • Jeroen van Poppel

Manchester United heeft donderdag zoals verwacht de finale van de Europa League bereikt. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer begon met een 6-2 voorsprong aan de returnwedstrijd tegen AS Roma en kwam door twee doelpunten van Edinson Cavani uiteindelijk niet in de problemen: 3-2. De Romeinen kwamen opvallend aanvallend voor de dag in het eigen Stadio Olimpico, maar vonden te vaak doelman David de Gea op hun pad voor een megastunt. Wel gaat Roma dus met een thuisoverwinning uit het toernooi.

Donny van de Beek en Rick Karsdorp startten in de basis bij respectievelijk United en Roma. De eerste kansen in de wedstrijd waren voor de thuisploeg. Gianluca Mancini stuitte met een inzet van dichtbij op David de Gea, al leek de verdediger daarbij hands te maken. Uit de daaropvolgende corner kopte Henrikh Mkhitaryan in het zijnet. Even later onderschepte Rick Karsdorp de bal diep op de helft bij Manchester United. De rechtsback profiteerde van de slapende Luke Shaw, maar zag zijn lage voorzet afketsen op de voeten van de wél alerte De Gea.

In de fase daarna kregen ook de Engelsen kansen. Fred verstuurde een splijtende pass op Cavani, die de bal over Mirante heen liftte en de lat raakte. De Gea moest in de korte hoek ingrijpen op een schietkans voor Lorenzo Pellegrini, die profiteerde van een afgeketst schot van ploeggenoot Edin Dzeko. Aan de overkant maakte Cavani zes minuten voor rust de openingstreffer. De Uruguayaanse spits brak door na een steekbal van Fred en vond vanbuiten het strafschopgebied de linker onderhoek: 0-1.

Roma stond daardoor voor de schier onmogelijke opdracht vijf doelpunten te maken, maar bleef er na rust in geloven. De Romeinen werden in de 57ste minuut beloond voor hun aanvalsdrang, toen Pedro de bal hard voor het doel volleerde, waarna Dzeko van dichtbij inkopte: 1-1. Drie minuten later was het opnieuw raak, toen Fred dom balverlies leed en een vrije schietkans bood aan Bryan Cristante, die van vijftien meter binnenschoot: 2-1.

Het geloof bij de Italianen nam daardoor zichtbaar toe. Binnen twee minuten volgden twee enorme kansen, maar Dzeko en Pedro slaagden er beiden niet in om de bal van dichtbij voor De Gea te tikken. United behield een ruime marge en maakte in de 68ste minuut aan alle onzekerheid een einde. Bruno Fernandes bracht de bal hoog de zestien in, waarna Cavani er zijn hoofd tegenaan zette: 2-2. Roma bleef de aanval zoeken en raakte via Mkhitaryan de paal. In de 83ste minuut knalde Nicola Zalewski bij de tweede paal hard raak uit een hoge voorzet van Davide Santon: 3-2.