Carel Eiting kan volgend seizoen mogelijk in Engeland actief blijven

Donderdag, 6 mei 2021

Als het aan manager Carlos Corberán ligt, blijft Carel Eiting ook volgend seizoen actief bij Huddersfield Town. De 23-jarige middenvelder werd dit seizoen door Ajax verhuurd aan the Terriers, al kwam hij tussen januari en april niet in actie wegens een knieblessure. Inmiddels is Eiting terug op het veld en Corberán laat in gesprek met The Examiner weten dat hij hem graag wil behouden voor Huddersfield Town.

“Ik denk dat we heel tevreden waren met zijn spel, vooral in het begin van het seizoen voor hij geblesseerd raakte. We zagen iemand die zich heel snel en goed wist aan te passen aan het Britse voetbal. Dat is niet gemakkelijk, sommige spelers vanuit een andere cultuur hebben tijd nodig om te wennen aan het tempo”, geeft Corberán te kennen. Eiting speelde voorlopig 22 officiële wedstrijden voor Huddersfield Town, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 3 assists.

“Dat hij zich zo snel wist aan te passen, zegt genoeg over zijn kwaliteiten”, zo gaat de manager van de huidige nummer twintig van de Championship verder. “Het probleem in zijn knie had hij al langer, maar dat hebben ze niet goed behandeld. Nu moet hij na de operatie nog tot zijn volledige fitheid komen, want ik zie nog niet hetzelfde tempo en dezelfde intensiteit in zijn spel als voor hij geblesseerd raakte.”

“Zijn huurperiode loopt komende zomer af en natuurlijk is hij een speler die hier een heel goed gevoel achterlaat. We gaan alle opties op de transfermarkt analyseren en weten dat hij daar ook zeker één van is”, besluit Corberán. Eiting heeft bij Ajax voorlopig nog een contract tot medio 2022. Er werd in een eerder stadium al gespeculeerd over een definitief vertrek van de middenvelder uit Amsterdam.