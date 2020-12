‘Vechtvoetballer’ Carel Eiting: ‘Ik had deze stap nodig voor mijn carrière’

24 december 2020

Carel Eiting verraste in september vriend en vijand door Ajax tijdelijk te verlaten voor Huddersfield Town. Hij had naar eigen zeggen ook opties om zich te laten verhuren aan anders clubs, maar had zelf een duidelijke voorkeur voor de Engelse Championship, waar de wedstrijden elkaar in moordend tempo opvolgen en hij andere facetten van zijn spel kan ontwikkelen. “Ik ben hier heel gelukkig, had deze stap nodig voor mijn carrière.”

Negen wedstrijden in 29 dagen. Zo zag het speelschema er de afgelopen weken uit voor Eiting en op tweede kerstdag start weer een nieuw blok met elke twee á drie dagen een nieuwe tegenstander. “Dat is fysiek heel zwaar, ja”, beaamt de 22-jarige middenvelder. Toch zegt hij het met een lach. De bij Ajax opgegroeide Amsterdammer heeft bijna alle wedstrijden meegespeeld en het avontuur nabij de stad Leeds voldoet daarmee aan zijn verwachtingen. Een seizoen in de Championship telt 46 speelrondes, plus eventuele play-offs. “Dat is bizar veel en ik wilde gewoon heel graag veel wedstrijden spelen om beter en sterker te worden.”

Door de overvolle bezetting op het middenveld van Ajax was veel speeltijd dit seizoen niet haalbaar in de Johan Cruijff ArenA, dus is Eiting uitgeweken naar het John Smith’s Stadium, dat naast voetbal- en rugbywedstrijden ook geregeld het decor is van popconcerten. “Helaas blijft het nu leeg vanwege de strenge coronamaatregelen. Zonde natuurlijk, want de sfeer in de stadions hier moet geweldig zijn als alle fans erbij mogen zijn. Dat was voor mij ook een reden om hierheen te komen, dus ik hoop dat zeker nog te ervaren dit seizoen. Toch is het voetballen op zich natuurlijk het belangrijkste”, benadrukt de middenvelder, die bij Huddersfield heel gericht kan werken aan zijn verbeterpunten.

Eiting had voor zijn komst diverse gesprekken met de Spaanse trainer Carlos Corberán en raakte overtuigd van diens werkwijze. De oefenmeester zag in Eiting een multifunctionele middenvelder en laat hem afwisselend in een verdedigende of aanvallende rol spelen. “Voor mij is het goed om me om verschillende posities te ontwikkelen en daarnaast is het fijn om te kunnen spelen met zo’n hoge intensiteit. Ik wilde heel graag beter worden in het fysieke aspect van het spel”, aldus de middenvelder. “Met die dynamiek kan ik echt nog stappen in maken. Hier sprint je elke minuut op en neer en moet je de hele wedstrijd achter je man aan. Toch wel anders dan bij Ajax, want daar ben je gewend veel vaker zelf de bal te hebben en speel je veel meer vanuit een tactische discipline.”

Eiting was in 16 duels voor Huddersfield reeds goed voor drie goals en twee assists. Die goals maakte hij allemaal in november, waardoor hij genomineerd werd als Speler van de Maand.

Oneerbiedig gezegd speelt Eiting nu vechtvoetbal in plaats van totaalvoetbal, al ziet hij dat zelf totaal niet als een achteruitgang. “Nee, het is heel goed voor me om voetbal heel anders te leren benaderen dan ik veertien jaar in Amsterdam heb gedaan. Daar zorgen we er door slim te positioneren voor dat we snel de bal terug te veroveren. Hier moet je je man uitschakelen en de beuk erin gooien. Dat wilde ik graag een jaar ervaren om dat fysieke toe te kunnen voegen aan mijn spel”, legt de middenvelder uit. “Voor mijn gevoel had ik echt een stap nodig voor mijn ontwikkeling en mijn carrière. Ajax is natuurlijk geweldig, maar je weet als voetballer dat er een moment komt waarop je naar een andere club gaat waar een ander soort voetbal wordt gespeeld.”

“Ik krijg nu de kans om dat te ontdekken en geniet enorm van mijn tijd hier. Ik zie een nieuwe omgeving, leer een andere cultuur kennen en ik kan echt zeggen dat ik gelukkig ben. Iedereen is vriendelijk voor me en heb een heel leuk team met een kundige staf”, glundert Eiting, die met Juninho Bacuna een Nederlandse ploeggenoot heeft en in de kleedkamer verder vooral vergezeld wordt door Britten. “Gelukkig heb ik me gelijk goed aan kunnen passen, want dat is wel belangrijk als je ergens nieuw binnenkomt. Niet denken dat mensen zich aan moeten passen aan jou. Nee, jij moet je schikken in een nieuwe rol en een andere speelwijze.”

Toch vond Eiting het bij de contractbespreking wel belangrijk om duidelijkheid te scheppen over de ambities van de ploeg. Dat ligt vrij lastig in de Championship, waar de 24 ploegen elkaar qua niveau niet veel ontlopen. “Ze wilden er dus geen voorspelling over doen, maar duidelijk is wel dat we strijden voor de play-offs. Daar zijn we nu vijf punten van verwijderd. Toch denk ik zeker dat het kan, want we hebben nu bijna alle tegenstanders een keer gehad en we kunnen van iedereen winnen”, verzekert de middenvelder, die aangeeft dat de ploeg wat pech heeft gehad met lange blessures. Iets waar hij zelfs overigens nog gevrijwaard van is gebleven dit seizoen.

Eiting kwam bij Ajax voor zijn tijdelijke vertrek tot 31 optredens in de hoofdmacht, terwijl hij ook 61 keer mocht aantreden in Jong Ajax.

“In mijn jeugdjaren heb ik wel veel blessures gehad en daar leer je van. Ik stop ook voor en na elke training tijd in het sterker worden, dus kan ik nu lange tijd door gaan. Ik voel me topfit en het is echt heel lekker om te concluderen dat ik zo’n fysiek zware competitie aan kan”, aldus de trotse Eiting. Hij heeft vanuit Ajax geen concrete leerdoelen meegekregen, al werd wel tegen hem gezegd dat het goed voor zijn ontwikkeling zou zijn om de extreme intensiteit van de Championship ‘op te pakken’. “Daar wil ik zelf ook in investeren en ik wil meer duelkracht ontwikkelen. Ook dat is minder vaak nodig bij Ajax, maar het is toch belangrijk om in huis te hebben als het nodig is.”

Vanzelfsprekend heeft hij gedurende het seizoen geregeld contact met zijn Amsterdamse werkgever, maar Eiting zegt nog niet bezig te zijn met wat er na dit seizoen gaat gebeuren als zijn huurperiode bij Huddersfield afloopt en hij nog een eenjarig contract heeft bij Ajax. “Nee joh, we zitten nu in december, dus dat is nog heel ver weg. Ik focus me volledig op mijn ontwikkeling hier, ga er alles aan doen om de club aan promotie te helpen en dan zien we wel wat er gaat gebeuren”, aldus de middenvelder, die zich in nevelen hult over zijn toekomst. “Alles staat open en dat blijft zo. Ik ben benieuwd welke kant het straks op gaat, maar eerst ga ik gewoon hier lekker voetballen en bijleren.”

Met drie goals en twee assists in zestien wedstrijden haalt hij vooralsnog een aardig rendement. Zeker als je bedenkt dat hij zijn meeste minuten maakte als verdedigende middenvelder. “Die goals maakte ik in een serie als nummer ‘tien’, dus toen kwam ik vaak bij de goal. Nu is dat logischerwijs wat minder omdat ik als taak heb om de spelverdeler van de tegenstander uit te schakelen en daarnaast de opbouw moet begeleiden”, legt Eiting uit, terwijl hij benadrukt dat hij geen duidelijke voorkeur heeft. “Bij mij staat teambelang altijd op plek 1, dus het is aan de trainer. Ik ben gewoon blij dat ik hier zo veel minuten kan maken en voel me tegenwoordig comfortabel op alle posities op het middenveld. Zolang ik maar veel aan de bal kan komen en mezelf blijf ontwikkelen, ben ik hier heel tevreden.”