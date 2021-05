‘Dat was een motivatie, je ziet jongens vanuit Nederland mooie transfers maken'

Donderdag, 6 mei 2021 om 00:00 • Chris Meijer • Laatste update: 16:07

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Brian De Keersmaecker, de Belgische spelmaker van FC Eindhoven.

Door Chris Meijer

Naast profvoetballer gaat Brian De Keersmaecker ook door het leven als de helft van dj-duo Scra. Als hij niet op het voetbalveld staat, is hij geregeld achter zijn draaitafel te vinden. “Daar houd ik me in mijn vrije tijd mee bezig. Tijdens de lockdown moest ik een bezigheid hebben. Toen dacht ik: laat ik iets proberen. Het gaat momenteel goed”, knikt de twintigjarige De Keersmaecker. Het is een understatement om te stellen dat hij Eindhoven niet bepaald op zijn bruisends heeft meegekregen. Nu de stad langzaam maar zeker voorzichtig opengaat, loopt zijn huurperiode bij FC Eindhoven op zijn eind. “Het is jammer dat ik weinig kan doen in de stad, door corona. Ik heb van mijn ploeggenoten gehoord dat het een gezellige stad is, maar daar heb ik weinig van meegekregen. Ach, ik vermaak me wel. Ik heb er weinig problemen mee om mijn eigen plan te trekken.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Keersmaecker kwam op zijn dertiende in de jeugdopleiding van Club Brugge terecht, nadat hij werd weggehaald bij Beerschot. Het betekende dat hij het ouderlijk huis in het onder de rook van Antwerpen gelegen Bornem verliet om in Brugge in een internaat en later op kot, zoals hij het zelf noemt, te gaan wonen. “Daardoor ben ik er wel aan gewend om alleen te zijn”, verklaart De Keersmaecker. Hij speelde totaal vijf jaar in de jeugdopleiding van Club Brugge en groeide er uit tot international van België Onder-16, maar kwam naarmate hij dichter bij het eerste elftal kwam minder aan spelen toe. “Ik speelde op een gegeven moment weinig meer, hoorde zelfs niet eens meer bij de wedstrijdselectie. Dat heeft me mentaal wel sterker gemaakt. Maar ook gemotiveerd, om het tegendeel te bewijzen. Ik denk dat het is gelukt, ik ben doorgebroken en dat kunnen niet veel mensen zeggen. In dat opzicht ben ik wel trots op de wilskracht die ik heb getoond.”

De Keersmaecker heeft zojuist zijn eerste doelpunt voor Beerschot gemaakt, twee minuten na zijn invalbeurt tegen KAS Eupen.

Beerschot haalde De Keersmaecker letterlijk naar huis. In zijn eerste seizoen beleefde hij een droomdebuut in de hoofdmacht, door twee minuten na zijn invalbeurt tegen KAS Eupen direct te scoren. “Je hoopt daarna op meer. Maar ze zeggen altijd: ‘Je bent nog jong, jouw kansen komen nog wel en als het zover is, moet je die grijpen’. Tja, ik heb gewacht, maar de kans is niet gekomen”, zegt hij met een zachte stem. De Keersmaecker speelde uiteindelijk totaal zeventien wedstrijden voor Beerschot en vierde vorig seizoen het kampioenschap in de Eerste Klasse B, waarmee de club terugkeerde naar het hoogste niveau. “Het kampioenschap is mooi meegenomen. Beerschot zat wel in mijn hart, ik ben daar als kleine jongen gestart. Dus ja, als je dan de promotie meemaakt, is dat schitterend. Er is altijd wel hoop geweest. We promoveerden en ik dacht: laat ik mijn kans grijpen. Ik heb een redelijke voorbereiding gedraaid, maar daarna kwam de trainer (destijds Hernan Losada, red.) met de boodschap dat ze me nauwelijks zouden gaan gebruiken in de selectie. Toen dacht ik: een jaar alleen maar trainen heeft geen nut, dan zal ik geen stappen zetten. Daardoor ben ik gaan uitkijken naar een andere club.”

Op dat moment zat een overstap naar Nederland al in zijn hoofd. “Omdat ze hier graag met jonge gasten werken”, verklaart De Keersmaecker. “Ik denk dat hier meer jeugdspelers een kans krijgen, jongens kunnen zich daardoor veel meer ontwikkelen. Dat was een motivatie om naar Nederland te gaan, je ziet dat jongens vanaf hier een mooie transfer maken. Dus dat heeft de doorslag gegeven. Er zit in België veel ervaring, de grootverdieners spelen eigenlijk altijd. Dat is anders dan hier. Het is moeilijk om uit te leggen, eigenlijk. De kansen om door te breken zijn kleiner, tenzij je een groot talent bent. Ik heb nog met Loïs Openda en Cyril Ngonge gespeeld, die spelen nu bij Vitesse en RKC. Maar écht doorgebroken? Dat zijn er vanuit mijn lichting erg weinig.” Daardoor was de keuze voor FC Eindhoven na een gesprek met zijn ouders en zaakwaarnemer snel gemaakt. De stad Eindhoven kende hij een klein beetje, maar van de club wist hij vrijwel niets.

“Eigenlijk ben ik zonder verwachtingen hierheen gekomen. Het doel was om te spelen en dat is redelijk gelukt”, glimlacht De Keersmaecker. Vanaf de derde competitiewedstrijd tegen Jong AZ (3-0 zege) had hij in principe een basisplaats, mits hij fit was. Voorlopig heeft De Keersmaecker 25 wedstrijden voor FC Eindhoven achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 1 assist. “Qua speeltijd ben ik tevreden, maar de statistieken kunnen nog wel beter. Ik ben kritisch op mezelf, je wordt beoordeeld op doelpunten en assists. De reden om hierheen te komen, waren de speelminuten en me te ontwikkelen. Ik heb veel geleerd dit jaar. Je kan enkel ervaring opdoen door te spelen. Het is moeilijk te zeggen of ik andere dingen geleerd heb dan in België. Bij Beerschot zat ik voornamelijk op de bank en kreeg ik maar een paar minuutjes.”

Voorlopig was De Keersmaecker goed voor 3 doelpunten en 1 assist in 26 officiële wedstrijden voor FC Eindhoven.

De Keersmaecker omschrijft zichzelf als een acht, die op het middenveld zowel aanvallend als verdedigend zijn ding kan doen en wiens spel goed in het Nederlandse voetbal past. “Ik houd er wel van als de trainer zegt: ‘Vandaag gaan we lekker voetballen’. Mijn kwaliteiten passen wel binnen die opvatting. De bal snel laten rondgaan, niet constant verdedigen. Ik heb liever balbezit. Lekker een-tweetjes maken. Ik denk dat het voetbal in België wat meer tactisch is. Vanaf maandag ben je al bezig met de tegenstander, dat komt in Nederland wat later. De competities zijn heel fysiek, er worden veel duels gespeeld. Nederlanders zijn voor mijn gevoel ook wat directer. In België wordt er toch iets meer achter je rug om gepraat, terwijl ze het hier gewoon zeggen. Dat vind ik wel prettig, eigenlijk.”

Het is goed mogelijk dat hij na de zomer actief blijft op de Nederlandse velden. Zijn contract bij Beerschot loopt af en de nummer negen van de Jupiler Pro League heeft de optie om de samenwerking te verlengen niet gelicht. “Dus ik ben komende zomer transfervrij. Ik heb niet echt een voorkeur, we zien wel wat er op me af komt. Dan ga ik kijken met mijn familie en zaakwaarnemer kijken wat het beste is. Geen overhaaste beslissingen maken, denk ik. Ik hoop dat ik volgend seizoen meer wedstrijden kan spelen, meer doelpunten en assists kan leveren en zo de volgende stap in mijn carrière kan zetten”, zegt De Keersmaecker. Wellicht wacht na de zomer ook zijn eerste optreden als dj, wanneer de nachtclubs weer opengaan. Met een lach: “Alleen als ik de dag erna vrij ben. Anders mag mijn compagnon in zijn eentje gaan draaien. Want ja, ik ga niet draaien als ik moet trainen.”

Naam: Brian De Keersmaecker

Geboortedatum: 6 mei 2000

Club: FC Eindhoven (gehuurd van Beerschot)

Positie: middenvelder

Sterke punten: passing, techniek, snelheid