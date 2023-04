Tweede duel gestaakt in Keuken Kampioen Divisie; Younes Taha laat zich gelden

Vrijdag, 28 april 2023 om 22:11 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:46

PEC Zwolle heeft vrijdagavond zonder problemen een nieuwe stap gezet richting het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper won in eigen huis aan de hand van Younes Taha, die een hattrick maakte, met 4-0 van FC Dordrecht. Tegelijkertijd verspeelde ADO Den Haag tegen Helmond Sport de laatste kansen op nacompetitie en werd het duel tussen MVV en Jong AZ - net als PEC - Dordrecht eerder op de avond - vlak voor tijd stilgelegd omdat er voorwerpen op het veld werden gegooid.

PEC Zwolle - FC Dordrecht 4-0

De promovendus kreeg een strafschop nadat Ryan Thomas onderuit was gehaald in de zestien. Lennart Thy tekende vervolgens vanaf elf meter voor de 1-0. Na een vlotte counter tekende Taha na twintig minuten voor de tweede Zwolse treffer met een fraaie bal achter het standbeen. Het duel werd daarna kort gestaakt door arbiter Martin Pérez omdat Dordrecht-middenvelder Jari Schuurman vanuit het publiek werd bekogeld met een beker. Na de onderbreking ging Taha vrolijk verder met scoren, ditmaal met een knal van buiten de zestien. In de blessuretijd van de eerste helft was zijn hattrick compleet. De derde treffer viel na een fraaie combinatie van de thuisclub. PEC was ook na rust dominant, maar een nog grotere uitslag kwam er niet.

ADO Den Haag – Helmond Sport 2-2

ADO was in de eerste helft de gevaarlijkste ploeg, maar wist de kansen niet te benutten. Helmond was een stuk effectiever, toen Arno Van Keilegom in de 36ste minuut raakschoot na een lage voorzet van Jarno Lion: 0-1. Direct na rust zorgde de net ingevallen Sacha Komljenovic met een kopbal uit een corner voor de 1-1. ADO leek vol energie op jacht te gaan naar de 2-1, maar na ruim een uur spelen profiteerde Martijn Kaars van een gebrek aan communicatie tussen Denzel Hall en Sonny Stevens: 1-2. Tien minuten voor tijd maakte Thomas Verheydt met een schuiver de 2-2. Daarna was ADO ook nog dicht bij de winnende treffer, maar Mario Bilate raakte de paal.

MVV Maastricht – Jong AZ 1-3

Beide ploegen kregen in de eerste helft een aantal goede mogelijkheden op de openingstreffer, maar de ban werd pas in de tweede helft gebroken. Enkele minuten nadat Ernest Poku er al dicht bij was met een knal van afstand op de lat, kreeg Jong AZ een strafschop: Rein van Helden tikte de bal met zijn hand uit de goal en kreeg rood. Yusuf Barasi benutte de penalty: 0-1. Acht minuten voor tijd zorgde Dailon Livramento voor de 1-1 door doelman Daniël Deen na een lange bal te omspelen. Toch gingen de punten mee naar Alkmaar, want een minuut later scoorde Finn Stam uit een voorzet van Jurre van Aken: 1-2. Vlak daarna werd het duel nog enige tijd stilgelegd nadat er voorwerpen op het veld werden gegooid. Nadat het duel werd hervat tekende Poku ook nog voor de 1-3.

Ook in Maastricht wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd... #mvvjaz pic.twitter.com/l7sLx3lrv4 — ESPN NL (@ESPNnl) April 28, 2023

FC Eindhoven – Jong FC Utrecht 2-0

FC Eindhoven opende al na zes minuten de score via Naoufal Bannis, die eenvoudig een lage voorzet van Charles-Andreas Brym kon binnentikken. Laatstgenoemde was twintig minuten later zelf het eindstation bij de 2-0: de Canadees kopte binnen uit een corner. In het restant van de wedstrijd was Eindhoven via onder meer Brian De Keersmaecker en Mawouna Amevor dicht bij de derde treffer. Gescoord zou er echter niet meer worden.

TOP Oss - Almere City FC 0-5

Almere City FC verzuimde om binnen tien minuten op voorsprong te komen in Oss. Anthony Limbombe versierde een strafschop, maar Lance Duijvestijn zag zijn penalty gestopt worden door doelman Thijs Jansen. Limbombe bleef gevaarlijk namens de bezoekers en kopte na ruim een halfuur spelen raak. De aanvalsleider had de smaak te pakken en tikte de bal kort voor rust binnen na opnieuw goed voorbereidend werk van Pascu. Álvaro Peña maakte aan alle spanning een einde door na een uur spelen raak te schieten in de bovenhoek. Rajiv van La Parra verzorgde de 0-4 met zijn allereerste doelpunt voor de club uit Almere, waarna Jeredy Hilterman uit een penalty (na overtreding Ilounga Pata) de eindstand op het bord zette: 0-5.

VVV-Venlo - Jong Ajax 0-1

Bij Jong Ajax mocht het Belgische toptalent Mika Godts vrijdag wederom in de basis beginnen. Vanwege de finale van de TOTO KNVB Beker komende zondag moesten de Amsterdamse beloften het ditmaal doen zonder grote namen. Toch wist het elftal van trainer Dave Vos prima weerstand te bieden tegen VVV-Venlo, waardoor de brilstand bij rust op het scorebord stond. In de tweede helft was VVV een stuk sterker, maar slaagde Jong Ajax erin de drie punten te pakken. Een makkelijk gegeven penalty werd benut door middenvelder Kristian Hlynsson: 0-1.

FC Den Bosch - Telstar 0-1

Bij de eerste doelpoging in Stadion De Vliert was het vrijdagavond direct raak. Een bekeken schot van Telstar-middenvelder Anwar Bensabouh belandde in de verre hoek: 0-1. Vlak voor rust ontsnapten de Bosschenaren, toen David Min met een doelpoging de lat raakte. In het tweede bedrijf zocht FC Den Bosch meer de aanval op, maar dat leidde niet tot doelpunten. Joey Konings dacht te scoren, maar zag zijn doelpunt afgekeurd worden vanwege een duwfout. Door de zege stijgt Telstar twee plekken op de ranglijst.