Perez geniet volop: ‘Als hij degradeert, dan staan clubs voor hem op de stoep'

Kenneth Perez is diep onder de indruk van Brian De Keersmaecker, zo maakt hij duidelijk in het programma Dit was het Weekend van ESPN. De analyticus was aanwezig bij het Eredivisie-duel tussen FC Twente en Heracles Almelo (1-0) en hij zag hoe de middenvelder van de Almeloërs de rivaal het meest in de problemen bracht.

Perez wijst onder meer naar een dieptepass in de 24ste speelminuut, toen hij Navajo Bakboord bediende. Ook later in de eerste helft en later in de tweede helft zag Perez momenten van De Keersmaecker die hem konden bekoren.

“Hij was heel veilig aan de bal. In de laatste fase was hij ook echt degene die voor problemen zorgde bij FC Twente. Bovendien had hij bijna een assist op Mario Engels.”

“Hij is rechtsbenig, en het is echt heerlijk hoe hij speelt. Ik denk dat er zomaar een andere club op de stoep komt te staan als Heracles niet in de Eredivisie blijft. Het is een hele fijne voetballer”, vervolgt Perez.

“De Keersmaecker heeft wel een groot probleem: hij scoort te weinig. Maar hij is wel erg fit. Hij speelt veel wedstrijden in een seizoen. Het is wel een nummer 6 of nummer 8, dus hij moet ook niet te veel afgerekend worden op goals.”

“Zijn hoogste aantal is drie goals in de Keuken Kampioen Divisie. Ik vind dat je er in de Keuken Kampioen Divisie minimaal tien moet maken als goede middenvelder. Een AZ-speler? Dat zou zomaar kunnen”, besluit de analyticus.

De Keermaecker kwam via K Beerschot VA en FC Eindhoven in 2023 bij Heracles terecht. In Almelo beschikt de 23-jarige middenvelder nog over een contract dat hem tot media 2027 aan de club verbindt.

