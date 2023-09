FC Volendam maakt comeback tegen Heracles vlak voor tijd compleet

Zaterdag, 23 september 2023 om 18:40 • Jan Hoeksema • Laatste update: 19:22

FC Volendam kan voor het eerst dit seizoen een punt bijschrijven. Na een hele matige eerste en een tamelijk vermakelijke tweede helft werd met 2-2 gelijkgespeeld tegen Heracles Almelo. De uitploeg kwam via Brian De Keersmaecker en Emil Hansson op een 0-2 voorsprong. Namens het andere Oranje scoorden Benaissa Benamar en Robert Mühren om een comeback te verzorgen.

Wim Jonk wijzigde zijn basisopstelling op twee posities ten opzichte van het verloren duel met Fortuna Sittard (3-1). Deron Payne moest op de linksbackpositie plaatsmaken voor Josh Flint, terwijl Joey Antonioli zijn basisdebuut namens Volendam maakte. Hij verving Lequincio Zeefuik. Aan de kant van Heracles werden ook twee wijzingen doorgevoerd ten opzichte van het laatste competitieduel (1-3 verlies tegen FC Utrecht): Stijn Bultman begon centraal achterin in plaats van Sven Sonnenberg en Thomas Bruns verving Mario Engels op het middenveld.

Het waren de Almeloërs die het overwicht hadden in een slordige eerste helft. Terwijl er bij beide ploegen veel mis ging kwam Heracles tot enkele kansjes. Na ruim een halfuur spelen leek die ploeg dan ook op voorsprong te komen. Op aangeven van Jetro Willems was het aanvaller Mohamed Sankoh die mooi afrondde, maar de huurling van VfB Stuttgart stond buitenspel. Zo stond er na 45 minuten nog steeds de brilstand op het scorebord.

In het tweede bedrijf werd de wedstrijd een stuk levendiger, mede doordat Heracles in het eerste kwartier twee keer toe wist te slaan. Na defensief geschutter van Volendam kon Justin Hoogma uiteindelijk de bal voor de voeten van De Keersmaecker koppen, waarna de Belgische middenvelder binnenschoot: 0-1. Een paar minuten later verdubbelde Heracles de marge al via Emil Hansson. De buitenspeler kapte naar binnen en schoot prachtig raak in de verre kruising: 0-2.

Heracles leek daardoor op weg naar een overwinning, maar niets bleek minder waar. Vrijwel uit het niets knokte Volendam zich namelijk terug in de wedstrijd. Een verre inworp belandde via Zeefuik voor de voeten van Benamar, die niet gedekt werd en binnenschoot: 1-2. Vlak voor het verstrijken van de negentig minuten voltooide Volendam de comeback via Mühren, die binnenknikte op aangeven van Damon Mirani. De wedstrijd werd meteen daarna stilgelegd vanwege een voorwerp op het veld, maar na een korte onderbreking bleek de wedstrijd alsnog gespeeld. Navajo Bakboord en Mühren kregen beide nog een enorme mogelijkheid, maar de eindstand bleef staan: 2-2.