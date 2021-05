Ruud Vormer brandt los in Nederlands en Engels op nieuwe kleedkamerbeelden

Maandag, 3 mei 2021 om 20:21 • Laatste update: 20:25

Club Brugge heeft maandagavond beelden gedeeld die zondag werden gemaakt tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht (2-2) in de play-offs om het kampioenschap van België. De koploper van de Pro League sleepte door doelpunten van Noa Lang en Bas Dost een punt uit het vuur. In de de pauze, bij een 0-0 stand, was grote onvrede in de kleedkamer van Club. Aanvoerder Ruud Vormer schoot uit zijn slof in een mix van Engels en Nederlands, terwijl Dost zijn ongenoegen liet blijken over een overtreding op hem die geen rode kaart opleverde.